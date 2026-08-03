Două persoane au murit în statul american Michigan în urma infectării cu ciclozporiază, marcând primele decese confirmate în actualul focar care afectează mai multe state din SUA, potrivit autorităților sanitare americane și Reuters. Ambele victime sufereau de afecțiuni medicale preexistente, iar boala și deshidratarea asociată au contribuit la agravarea stării lor.

Anunțul vine în contextul în care focarul continuă să se extindă, iar autoritățile federale și cele din statele afectate încearcă să identifice toate sursele de contaminare.

Deși ciclozporiaza este, în general, o boală care nu pune viața în pericol, numărul mare de îmbolnăviri din acest an a atras atenția specialiștilor din domeniul sănătății publice.

Departamentul de Sănătate din Michigan a raportat luni 11.234 de cazuri asociate focarului, cu 461 mai multe decât la actualizarea precedentă. Până în prezent, 193 de persoane au fost spitalizate.

Cel mai afectat este comitatul Wayne, care include orașul Detroit, cu 1.379 de cazuri confirmate. Datele oficiale arată că adulții cu vârste între 30 și 39 de ani reprezintă categoria cea mai afectată, cu 2.216 îmbolnăviri raportate.

Potrivit investigației desfășurate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), focarul din nouă state a fost asociat cu salată iceberg provenită din operațiunile companiei Taylor Farms din centrul Mexicului.

Cu toate acestea, ancheta continuă, deoarece autoritățile iau în calcul existența și a altor surse de contaminare.

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă consumatorilor să nu consume produsele retrase de pe piață și să arunce salata inclusă în rechemarea oficială sau să o returneze comerciantului.

Ciclozporiaza este o infecție intestinală provocată de parazitul Cyclospora. Boala se transmite, de regulă, prin consumul de alimente sau apă contaminate și provoacă simptome precum diaree severă, greață, crampe abdominale și alte tulburări gastrointestinale.

În majoritatea cazurilor, boala poate fi tratată și nu este fatală, însă persoanele în vârstă sau cele care suferă de afecțiuni cronice ori au un sistem imunitar slăbit prezintă un risc mai mare de complicații, inclusiv deshidratare severă.

La nivelul Statelor Unite, CDC a confirmat 6.707 cazuri de ciclozporiază până la 28 iulie și investighează încă peste 11.500 de cazuri suspecte.

Diferența dintre datele federale și cele raportate de state este explicată prin faptul că CDC include doar cazurile confirmate în laborator, în timp ce autoritățile locale raportează și cazurile probabile.

Specialiștii în siguranță alimentară avertizează că identificarea rapidă a tuturor surselor de contaminare este esențială pentru limitarea extinderii focarului și prevenirea unor noi îmbolnăviri.