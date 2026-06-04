Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a transmis o ofertă directă autorităților de la Berlin, anunțând că Moscova dispune de logistica necesară pentru a reporni aprovizionarea cu energie a Germaniei. Potrivit agenției de presă Reuters, președintele rus a subliniat că decizia finală aparține în totalitate guvernului german, în contextul în care infrastructura Nord Stream a fost grav afectată de exploziile din toamna anului 2022.

Declarațiile au fost făcute la o reuniune cu jurnaliștii străini, organizată cu ocazia Forumului Economic Internațional de la Sankt-Petersburg. Vladimir Putin a dat asigurări că, în ciuda avariilor masive din trecut, o ramură a conductei Nord Stream 2 a rămas complet funcțională și poate fi pusă în exploatare fără întârzieri tehnice.

Președintele Federației Ruse a insistat asupra ușurinței cu care fluxul de combustibil ar putea fi restabilit, aruncând responsabilitatea în curtea oficialilor germani.

„Nu glumesc - doar apeşi un buton şi gazele încep să curgă. Dar pentru asta este nevoie de o decizie din partea guvernului (Germaniei)”, a declarat liderul de la Kremlin.

Cu toate acestea, reluarea exporturilor este blocată de considerente de ordin politic și juridic. Vladimir Putin a reamintit că proiectul Nord Stream este vizat direct de restricțiile economice impuse de Washington, ceea ce înseamnă că Berlinul ar trebui mai întâi să negocieze și să obțină ridicarea acestor măsuri punitive.

Rusia susține că are capacitatea de a livra volume considerabile prin această conductă, însă cere o poziție fermă din partea liderilor occidentali pentru a nu bloca resursele pe termen lung.

„Dar avem nevoie de un răspuns clar din partea partenerilor noştri germani către Gazprom dacă le primesc sau nu. Pentru că, în caz contrar, le vom plasa pe alte pieţe, le vom vinde altor parteneri”, a avertizat președintele rus, indicând o potențială cifră de până la 28 de miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Subiectul securității energetice rămâne unul extrem de sensibil în Germania. În paralel cu declarațiile lui Putin, o delegație din cadrul partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania s-a deplasat la forumul economic de la Sankt-Petersburg. Reprezentanții formațiunii politice s-au întâlnit cu oficiali de rang înalt de la Moscova și au solicitat public redeschiderea conductelor maritime.

Această propunere vine într-un moment complicat pentru economia germană. Berlinul depune în continuare eforturi majore pentru a gestiona criza energetică profundă declanșată după exploziile subacvatice din septembrie 2022, evenimente care au forțat statul german să caute urgent alternative costisitoare la resursele din Rusia.