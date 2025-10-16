Extrădarea lui Volodimir Z., cetățean ucrainean reținut la Varșovia, a devenit un subiect central în politica internațională.

Acesta este suspectat de autoritățile germane de implicare în atacul asupra conductei Nord Stream din 2022, iar decizia Poloniei privind extrădarea lui va avea implicații diplomatice și interne importante, reflectând tensiunile dintre Varșovia și Berlin.

Autoritățile poloneze au prelungit recent arestul preventiv al lui Volodimir Z. cu 40 de zile, până pe 9 noiembrie 2025, în timp ce Germania solicită extrădarea sa pentru a fi judecat în legătură cu atacul asupra Nord Stream.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a subliniat că „problema Nord Stream 2 nu este că a fost distrusă.

Problema este că a fost construită” și a adăugat că „cu siguranță nu este în interesul Poloniei, nici în interesul decenței și al justiției, să urmărim penal acest cetățean sau să îl extrădăm într-o altă țară.”

Coordonatorul serviciilor secrete poloneze, Tomasz Siemoniak, a declarat că procuratura trebuie să „convingă instanța că extrădarea în Germania este o idee proastă.”

Siemoniak a mai spus că dovezile care leagă această persoană de explozia conductei rămân discutabile. Prin această poziție clară, Tusk încearcă să contracareze și criticile din partea partidelor conservatoare din Polonia, care îl acuză că ar fi prea apropiat de Berlin.

Solicitarea de extrădare a stârnit reacții puternice atât în Polonia, cât și în străinătate. Liderul opoziției Jarosław Kaczyński a acuzat guvernul că ar dori să transforme Polonia într-un „protectorat german”, iar activiști de extremă dreapta au catalogat premierul ca „slujitor al Germaniei”.

De asemenea, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a criticat poziția Poloniei, afirmând că „un lucru este clar: nu vrem o Europă în care prim-miniștrii apără teroriști.”

Potrivit publicației independente poloneze OKO.press, arestarea lui Volodymyr Z. ar putea fi și o demonstrație a cooperării Varșoviei cu Berlinul.

În anchetele desfășurate în Polonia, ucraineanul are statut de martor și a fost interogat recent. De asemenea, el locuiește de trei ani în Polonia și deține o firmă de construcții în apropiere de Varșovia.

Extrădarea lui Volodimir Z. rămâne un subiect de discuție geopolitică. Proiectul Nord Stream a fost criticat constant de Polonia pentru pierderea taxelor de tranzit și pentru implicațiile strategice, iar atacul asupra conductei a fost văzut de multe forțe politice interne ca fiind în interesul național polonez.

Clubul conservator polonez Jagiellonski consideră că Tusk ar putea folosi solicitarea Germaniei pentru a-și întări poziția diplomatică și a demonstra independență față de Berlin, consolidând totodată relația cu Ucraina.

Pe plan internațional, decizia Poloniei privind extrădarea va influența relațiile cu Germania și cu alte state europene, fiind un test pentru capacitatea țării de a respecta procedurile juridice internaționale în timp ce gestionează tensiunile interne și interesele strategice regionale.