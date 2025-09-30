Un cetățean ucrainean, care era căutat pentru sabotarea gazoductului Nord Stream, arestat în Polonia

Un bărbat suspectat că a participat la sabotarea gazoductului Nord Stream 2 din Marea Baltică în 2022, a fost arestat în Polonia, la trei ani după incident. „Clientul meu a fost arestat”, a spus avocatul Tymoteusz Paprocki, la postul TVN24.

Avocatul Tymoteusz Paprocki a declarat la postul TVN24 că persoana pe care o reprezintă a fost arestată în baza unui mandat european.

„Clientul meu a fost arestat (...) în baza unui mandat de arestare euroean emis de partea germană cu privire la un dosar legat de Nord Stream 2”, a afirmat acesta.

Volodimir Z., instructor de scufundări ucrainean, este acuzat de anchetatorii germani că în septembrie 2022 a plecat din Rostock spre Marea Baltică, unde s-ar fi scufundat și ar fi plasat explozibili pe conductele de gaz.

Procurorii din Karlsruhe au emis în iunie anul trecut un mandat european de arestare pe numele ucraineanului, însă autoritățile poloneze nu l-au reținut imediat. Potrivit postului de radio RMF FM, acesta locuia lângă Varșovia până la momentul arestării.

Reamintim că la finalul lunii august, un alt ucrainean a fost arestat în Italia, fiind suspectat de autoritățile din Germania că a fost implicat în sabotarea Nord Stream. La mijlocul lunii septembrie, un judecător italian a ordonat extrădarea sa spre Germania.

Ancheta germană a stabilit că exploziile de la gazoduct au fost provocate de o celulă ucraineană formată din cinci bărbați și o femeie.

Pe 26 septembrie 2022, patru scurgeri masive de gaz, precedate de explozii submarine, s-au produs la câteva ore distanță pe gazoductele Nord Stream 1 și 2, care legau Rusia de Germania și asigurau cea mai mare parte a exporturilor de gaz rusesc către Europa.

Originea exploziilor a stârnit numeroase speculații și a amplificat tensiunile politice din Europa după invazia Rusiei în Ucraina. În momentul scurgerilor, niciuna dintre conducte nu transporta gaz către Europa, însă ele conțineau în continuare gaz sub presiune, notează CNN.

După sabotaj, Germania, Suedia și Danemarca au deschis anchete judiciare, însă în 2024 cele două țări scandinave le-au închis.