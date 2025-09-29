Maia Sandu: „Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană”

Republica Moldova. În prima conferință de presă după alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți și să continue efortul comun de dezvoltare a țării. Maia Sandu a adresat mulțumiri tuturor cetățenilor care și-au exercitat dreptul de vot.

„În satele mici, în orașele mari, în țară sau peste hotare, fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați și speriați. Ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin votul nostru onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate acasă și în diasporă. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării”, a declarat președinta.

Totodată, ea a subliniat că victoria din alegeri „nu este victoria unui partid, este victoria țării”. Președinta a punctat că votul cetățenilor constituie un sprijin ferm pentru direcția europeană a Republicii Moldova.

„Această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici acasă, în siguranță. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru următoarea guvernare, votul de ieri reprezintă un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a afirmat Sandu.

În același timp, oficiala nu a confirmat dacă actualul premier Dorin Recean, președintele Parlamentului Igor Grosu sau alți miniștri își vor păstra funcțiile, menționând că deciziile definitive vor fi luate doar după validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională.

Maia Sandu a atras atenția asupra necesității unor schimbări profunde în sistemul de justiție și a unei aplicări riguroase a legii.

„Totuși, mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărarea voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. De asemenea, partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a explicat președinta.

Șefa statului a adresat mulțumiri presei, funcționarilor electorali și instituțiilor de ordine pentru contribuția lor în buna desfășurare a scrutinului.

„Mulțumesc presei care a scos la iveală schemele ilegale de corupere electorală, autorităților și funcționarilor electorali pentru munca depusă, precum și instituțiilor de forță și ordine, care au lucrat mai bine decât la precedentele scrutine”, a spus Maia Sandu.

Referindu-se la ingerințele externe, șefa statului a denunțat tentativele Kremlinului de a submina încrederea cetățenilor.

„În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră, încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista”, a spus Maia Sandu.

Ea a adăugat că instituțiile statului și societatea civilă au demonstrat mai multă reziliență decât în scrutinele anterioare.

„Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabinieri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului îndreptate împotriva moldovenilor, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, mai susține lidera de la Chișinău.

Sursă foto; Pressident of Russia kremlin.ru

La finalul conferinței, șefa statului le-a amintit cetățenilor că politica nu trebuie să acapareze întreaga lor viață.

„Înțeleg că sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată Să nu uităm că există viață și dincolo de politică: plimbări, spectacole, sport, întâlniri cu prietenii. Spor la muncă tuturor”, a spus Maia San

Potrivit datelor preliminare după numărarea a peste 99% din voturi, PAS ar obține majoritatea parlamentară cu 55 de mandate. Blocul Patriotic ar avea 26 de deputați, Blocul Alternativa – 8, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă – câte 6 mandate fiecare.