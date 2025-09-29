Nicușor Dan: România va continua să ajute Moldova în parcursul său european

După victoria PAS în alegeri, președintele României a transmis un mesaj de sprijin pentru Republica Moldova, subliniind angajamentul ferm al Bucureștiului față de parcursul european al țării vecine. „Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a spus într-un mesaj video Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere cetățenilor Republicii Moldova, subliniind curajul și demnitatea de care aceștia au dat dovadă în cadrul alegerilor parlamentare.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni fără precedent”, a declarat Nicușor Dan, evidențiind solidaritatea profundă dintre cele două țări.

Datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) conduce cu 50,16% după procesarea a 99,91% dintre procesele-verbale, fiind urmat de Blocul Patriotic (24,19%), Blocul „Alternativa” (7,97%), Partidul Nostru (6,20%) și PPDA (5,62%).

Doar două secții din diaspora, din Canada și SUA, mai au de finalizat centralizarea rezultatelor.

Nicușor Dan a declarat în ziua scrutinului parlamentar din Republica Moldova că momentul reprezintă „o zi chiar istorică” pentru țara vecină, subliniind importanța crucială a alegerilor pentru viitorul său european.

Liderul de la București a făcut apel la basarabenii din România să participe activ la vot, insistând că de această dată miza este una cu adevărat majoră. „E o chestiune foarte serioasă. De data asta chiar este foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova”, a spus președintele, accentuând rolul fiecărui vot în definirea direcției strategice a statului moldovean.

Scrutinul de duminică a fost considerat cel mai important din istoria recentă a Moldovei, întrucât alegătorii au fost chemați să opteze între integrarea în Uniunea Europeană și apropierea de sfera de influență a Kremlinului.

Pe buletinele de vot s-au aflat 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți, care vor alcătui noul Parlament de 101 deputați. Autoritățile electorale au asigurat că procesul s-a desfășurat în mod corect, transparent și sigur, în ciuda contextului politic tensionat și al presiunilor externe.