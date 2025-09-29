Strategia prin care Maia Sandu și PAS au câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova

Victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova din 2025 nu a fost rezultatul unei simple campanii electorale, ci al unei strategii narative complexe.

Maia Sandu și echipa sa au ridicat miza la nivelul unei confruntări existențiale: viitor european versus trecut oligarhic.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinta Maia Sandu nu au tratat scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 ca pe o competiție obișnuită între partide. Încă de la început, mesajul a fost conturat ca o alegere istorică între viitorul european al Moldovei și trecutul dominat de oligarhie și influența Kremlinului.

Victoria PAS, cu peste 50% din voturi, a venit ca un rezultat al unei construcții narative bine gândite, în care geopolitica, justiția și promisiunile sociale au fost îmbinate într-un singur fir logic.

PAS a început mobilizarea cu mai bine de un an înainte de scrutin, imediat după realegerea Maiei Sandu în 2024, când victoria prezidențială a fost obținută la limită, în mare parte datorită votului diasporei.

Din acel moment, mesajul a fost repetat: alegerile nu sunt despre mandate, ci despre direcția ireversibilă a țării. Această strategie a transformat votul într-un referendum neoficial despre destinul european al Republicii Moldova.

Unul dintre pilonii campaniei a fost lupta împotriva oligarhilor. PAS a folosit dosarele împotriva lui Vlad Plahotniuc și tentativele de extrădare pentru a transmite imaginea unui partid hotărât să închidă definitiv epoca „statului capturat”.

Blocajele judiciare, inclusiv cele din Grecia, au fost exploatate ca exemple despre cât de greu se obține dreptatea, dar și ca amintire colectivă a „inamicului public numărul unu”.

Pe ultima sută de metri, PAS a beneficiat de difuzarea serialului „Plaha”, un thriller politic inspirat din cariera oligarhului. Producția a funcționat ca o lecție vizuală de memorie colectivă, amintind alegătorilor despre anii de corupție și abuz.

Ultimul episod, difuzat chiar înaintea zilei de vot, a avut rolul unui apel emoțional direct către electorat, consolidând mobilizarea.

PAS și Maia Sandu au orchestrat și o coregrafie diplomatică menită să transmită electoratului că Moldova nu este singură. Vizitele liderilor europeni de la Paris, Berlin și Varșovia au oferit imaginea unei țări sprijinite de capitalele occidentale.

Pentru alegători, diferența a devenit clară: un viitor cu Bruxelles sau un trecut cu Moscova.

Campania PAS a exploatat și pericolul ingerințelor rusești. Arestările de persoane suspectate de comploturi, dezvăluirile despre rețele de dezinformare și finanțările ilegale ale partidelor proruse au fost prezentate ca dovezi că Moldova se află într-o luptă de supraviețuire.

Astfel, votul pentru PAS a fost prezentat ca un vot împotriva haosului și instabilității.

Un alt mesaj central a fost angajamentul ca Republica Moldova să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. În loc de simple declarații despre „integrare”, PAS a adus un calendar clar și tangibil, ceea ce a transformat promisiunea europeană într-un obiectiv concret.

La fel ca în 2024, diaspora a jucat un rol crucial. PAS a investit masiv în mobilizarea votanților din afara țării prin campanii digitale, rețele de voluntari și apeluri directe.

Mesajul a fost simplu: „fiecare vot din străinătate contează pentru Moldova de acasă”.

Discursul PAS a redus opțiunile electorale la o alegere clară: stat european, cu reguli democratice, sau stat oligarhic, controlat de clanuri.

Această polarizare a funcționat ca o strategie de simplificare, transformând PAS în „partidul inevitabil” pentru alegătorii care nu voiau revenirea trecutului.

PAS nu s-a limitat la teme geopolitice. Promisiunile de majorări salariale pentru profesori, medici și angajații din sectorul public au consolidat mesajul că partidul guvernamental se ocupă și de problemele de zi cu zi ale cetățenilor.

Astfel, discursul european a fost completat de un strat de credibilitate socială.

Succesul PAS și al Maiei Sandu în 2025 a fost rezultatul unei campanii scenarizate pas cu pas. De la pregătirea electoratului imediat după 2024, până la exploatarea memoriei colective prin „Plaha” și susținerea diplomatică din partea Europei, fiecare element a fost parte dintr-un fir narativ coerent.

Alegerile au fost transformate într-un moment istoric, în care cetățenii Republicii Moldova au ales între două direcții ireconciliabile, menționează analiza NewsMind, semnată de Andreea Aurescu și Luminița Kohalmi.