PAS ironizează Rusia după victoria electorală: Moldova – 3, Putin – 0

După anunțarea rezultatelor preliminare care confirmă obținerea unei noi majorități parlamentare, membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au reacționat prompt pe rețelele sociale, marcând momentul cu mesaje de satisfacție și optimism în fața Rusiei. „Moldova – 3, Putin – 0”, este mesajul postate pe Facebook de deputatul Radu Marian, candidat pe lista PAS.

Printre cei care au reacționat după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate se numără și Artur Mija, secretarul degrevat al Guvernului și candidat pe lista formațiunii. Într-o postare pe Facebook, oficialul a ales un ton reflexiv, vorbind despre importanța votului și despre semnificația acestui scrutin pentru viitorul Republicii Moldova. Mesajul său a fost unul de recunoștință față de alegători și de încurajare pentru echipa PAS, care a obținut o nouă majoritate parlamentară.

„Sunt alegeri… sunt alegeri la limită și fiecare vot contează. Sunt alegeri pe care le câștigi, dar ai un sentiment că ai pierdut și sunt alegeri pe care le pierzi, dar ai un sentiment de împlinire! (…) Am avut alegeri, și pe 28 septembrie, a câștigat Republica Moldova. Moldova va sta dreaptă, iar mâine vom avea un nou răsărit, unul frumos!”, a transmis Mija.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale.

Conform rezultatelor preliminare, PAS a acumulat 50,03% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, formațiune pro-rusă, cu 24,26%, și de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 7,99% din sufragii. Alte două partide au reușit să intre în Parlament: Partidul Nostru, cu 6,21%, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), care a obținut 5,63%.

Noua configurație parlamentară oferă PAS o majoritate confortabilă, cu 55 de mandate din totalul de 101 locuri, suficientă pentru formarea unui guvern fără a fi nevoie de alianțe. Blocul Patriotic va avea 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și PPDA vor obține câte 6 locuri fiecare.

Rezultatul consolidează poziția pro-europeană a Republicii Moldova și oferă președintei Maia Sandu sprijinul politic necesar pentru continuarea reformelor și a procesului de integrare în Uniunea Europeană.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a salutat victoria forțelor pro-europene din Republica Moldova și a făcut apel la Consiliul European să aprobe fără întârziere începerea negocierilor pe capitole pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Într-un mesaj publicat pe Facebook, eurodeputatul român a subliniat că rezultatul alegerilor reprezintă „un semnal puternic” din partea cetățenilor moldoveni, care și-au exprimat clar dorința de a continua drumul european, în ciuda provocărilor și campaniilor de manipulare menite să destabilizeze procesul electoral.

Oficialul european a lăudat modul în care Republica Moldova și președinta Maia Sandu au gestionat procesul electoral, afirmând că acestea au oferit „o lecție de democrație și reziliență” pentru întreaga lume occidentală. Negrescu a subliniat că succesul electoral al PAS și consolidarea curentului pro-european confirmă maturitatea democratică a societății moldovenești, capabilă să reziste presiunilor externe și dezinformării coordonate.

În același timp, europarlamentarul a atras atenția că această victorie aduce și responsabilități majore pentru Chișinău. El a evidențiat necesitatea accelerării reformelor și a consolidării instituțiilor statului, pentru ca cetățenii să simtă concret beneficiile apropierii de Uniunea Europeană.