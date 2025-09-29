Moldova, între urne și destin. Despre ispitele victoriei și disciplina guvernării

S-a terminat de votat în Republica Moldova și diaspora. Am urmărit în cursul zilei de ieri rezultatele, aveam un optimism moderat. Rusia pusese la bătaie sute de milioane de dolari și euro, metode mai mult sau mai puțin sofisticate de influențarea votului, era un efort uriaș. Totul pentru o țară mică. Dar cu un rol uriaș în contextului agresiunii lui armatei lui Putin din Ucraina și a relaxării interesului american pentru Flancul Estic al NATO.

Votul a dat un verdict pe care nimeni nu-l poate răstălmăci. A exprimat voința unui popor de a ieși de sub zodia improvizației și agresivității rusești și de a intra, cu acte, în rândul Europei. Nu e o biruință de paradă. E o consemnare îndelung așteptată: după atâtea zile pline de fum și zgomot, cetățeanul a înțeles că democrația se apără cu buletinul de vot, nu cu discursuri ținute la tejgheaua propagandei.

De aici începe însă partea grea, aceea pe care o ocolesc deopotrivă triumfalismul câștigătorilor și indignarea profesionistă a învinșilor. Un stat nu se clădește din exclamații, ci din șantiere. Construcții care țin de inimă și spirit. Iar Europa, pe care o auzim invocată cu gravitatea unui talisman, nu este o medalie, ci un contract. Cu reforme la termen, instituții care lucrează în interesul oamenilor, justiție care nu se uită doar într-o parte, administrație care nu trăiește din pretextul „războiului informațional”.

Interferența rusească? Bineînțeles că ea a existat, împachetată când în lozinci patriotarde, când în sofisme „geopolitice”, când în plicuri cu bani. Dar o republică matură nu-și face politică de stat din enumerarea primejdiilor, ci din neutralizarea lor metodică. Cine guvernează nu are voie să se îmbete cu retorica amenințării: când peste tot vezi agenturi, uiți de drumuri, de spitale, de școli; iar cetățeanul, mai fidel realității decât comunicatele, sancționează imediat uitarea.

Diaspora, arbitru discret, dar decisiv, a arătat iarăși că este partea modernă a unui sistem care se modernizează cu greu. Moldovenii din afara Moldovei au dat aproape 90 la sută din voturi către PAS. Ceea ce ne duce la următoare concluzie...

Moldova are astăzi mai mult decât un rezultat electoral: are un viitor. Ferestrele de oportunitate nu țin mult în politică; se risipesc în promisiuni, se tocesc în sinecuri și favoruri, se pierd în scandalul zilnic. Adevărata suveranitate nu e să enunți primejdia, ci să livrezi ordinea. Adevărata integrare nu e să porți un star pe afiș, ci să pui diagnosticul corect în administrație. Și să începi tratatmentul.

Istoria, care nu iartă ușor improvizația, ne-a învățat că râul schimbării își face mereu singur albia: pe acolo pe unde găsește voință, pricepere și o minimă decență a celor de la vârf. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Moldova va trece examenul maturității, nu doar al numărătorii. Dacă nu, urnele de azi vor fi doar preludiul dezamăgirii de mâine.

Pe scurt, așa cum se vede rezultatul alegerilor, Maia Sandu și PAS au primit încă o șansă! Ar trebui să învețe din votul moldovenilor, pentru că timpul trece. Mai puține cuvinte, mai multă rânduială. Europa nu se câștigă la microfon, ci pe șantierele minții și inimii. Iar un stat se dovedește suveran nu când se zbate, ci când funcționează.