Autoritățile din Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia, au anunțat suspendarea temporară a distribuției de benzină pe bază de cupoane, după ce transporturile de combustibil nu au mai ajuns în oraș în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii logistice din regiune, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut miercuri seară de guvernatorul instalat de Moscova în Sevastopol, Mikhail Razvojaev, în contextul în care Ucraina intensifică atacurile cu drone și rachete asupra liniilor de aprovizionare și obiectivelor energetice aflate sub controlul Rusiei.

Potrivit lui Razvojaev, cisternele cu combustibil nu au reușit să ajungă în oraș în cursul nopții, ceea ce a determinat autoritățile să amâne distribuirea benzinei către populație.

El a precizat că alimentarea cu combustibil va fi prioritară pentru transportul public, serviciile comunale, vehiculele de intervenție și instituțiile guvernamentale.

Totodată, locuitorii au fost îndemnați să nu formeze cozi la benzinării, iar cupoanele existente urmau să fie anulate și înlocuite cu altele noi.

Crimeea a introdus luna trecută un sistem de raționalizare a carburanților din cauza deficitului de aprovizionare de pe peninsulă.

În cursul nopții de miercuri spre joi, autoritățile ruse au raportat interceptarea a peste douăzeci de drone ucrainene deasupra Sevastopolului, oraș care găzduiește principala bază a Flotei ruse a Mării Negre.

Atacurile fac parte dintr-o campanie mai amplă prin care Ucraina încearcă să afecteze logistica militară și capacitatea industrială a Rusiei în teritoriile ocupate și pe teritoriul rus.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că loviturile cu rază medie și lungă de acțiune au extins semnificativ capacitatea Kievului de a viza infrastructura militară rusă.

„Logistica militară rusă de pe întreaga adâncime a teritoriilor ocupate temporar este acum la îndemâna dronelor ucrainene”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit portul ocupat Mariupol, aflat la Marea Azov, provocând o pană de curent în zona portuară.

Atacul a venit după alte două lovituri asupra unui pod care leagă regiunea ocupată Herson de Crimeea, una dintre principalele rute logistice utilizate de forțele ruse din sudul Ucrainei.

Ukrainian forces struck the Russian-occupied port of Mariupol, Kyiv said, the latest in a series of drone attacks on logistics across a critical stretch of ‌Moscow-held southern Ukraine connecting Russia to Crimea https://t.co/aRUPAyrDvI pic.twitter.com/5sxANnps7Q — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Analiștii militari consideră că aceste atacuri urmăresc perturbarea transportului de trupe, echipamente și combustibil către Crimeea și frontul din sud.

În paralel, autoritățile din regiunea rusă Krasnodar au raportat un incendiu în apropierea rafinăriei Afipski, după căderea unor fragmente de drone în timpul unei operațiuni de apărare antiaeriană.

Guvernatorul regional Veniamin Kondratiev a anunțat că trei persoane au fost rănite după ce resturile unei drone au provocat un incendiu într-un bloc de locuințe din orașul Krasnodar.

Atacurile au urmat unei operațiuni de amploare desfășurate miercuri asupra regiunii Samara, aflată la peste 900 de kilometri de linia frontului. Potrivit unor surse citate de Reuters, grupul petrolier rus Rosneft a fost nevoit să oprească procesarea la rafinăria Kuibîșev după atac.

Campania ucraineană împotriva infrastructurii energetice și logistice ruse s-a intensificat în ultimele luni și a vizat rafinării, depozite de combustibil, poduri și noduri de transport esențiale pentru susținerea operațiunilor militare ale Moscovei.

Deficitul de carburanți raportat în Sevastopol reprezintă unul dintre cele mai vizibile efecte asupra populației civile din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia în 2014 și aflat sub presiune logistică tot mai mare pe fondul conflictului.