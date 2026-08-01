Românii care au plătit rate calculate în funcție de ROBOR și consideră că au fost prejudiciați se pot adresa instanței pentru a cere despăgubiri băncilor, după sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenței unui număr de zece instituții de credit.

Consultantul financiar Adrian Negrescu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că aceasta este singura variantă disponibilă în prezent, însă procesele pot fi lungi și vor necesita expertize.

Consiliul Concurenței a anunțat în urmă cu 55 de zile cea mai mare sancțiune aplicată până acum în sistemul bancar din România. Cele zece bănci au primit amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, după ce autoritatea a stabilit că acestea și-ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Până în acest moment, clienții care au avut credite legate de ROBOR nu au primit despăgubiri. Persoanele care consideră că au achitat sume mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele pot deschide acțiuni individuale împotriva băncilor.

Adrian Negrescu a declarat că românii cu împrumuturi calculate în funcție de ROBOR se pot folosi de decizia Consiliului Concurenței pentru a solicita despăgubiri în instanță.

„Este vorba despre oamenii care au luat credite calculate în funcție de ROBOR. Ei se pot adresa unei instanțe și pot deschide un dosar împotriva băncii, prin care să ceară despăgubiri în baza deciziei Consiliului Concurenței", a declarat consultantul financiar.

Fiecare client ar trebui să demonstreze că a suferit un prejudiciu și să arate valoarea sumelor pe care consideră că le-a achitat în plus.

Instanța va analiza situația fiecărui reclamant și va stabili dacă există o legătură între conduita sancționată de Consiliul Concurenței și ratele plătite de client.

Consultantul financiar a avertizat că recuperarea banilor nu va fi rapidă. Dosarele vor presupune verificări și expertize prin care să fie calculat eventualul prejudiciu.

„Să nu se aștepte ca procesul să fie foarte scurt. Va dura, se vor face expertize, iar instanța va trebui să stabilească dacă a existat un prejudiciu și care este valoarea acestuia", a explicat el.

În acest moment, nu există un mecanism automat prin care clienții să primească bani în urma sancțiunii aplicate băncilor.

Acțiunea individuală în instanță rămâne, potrivit lui Adrian Negrescu, singura cale prin care persoanele afectate pot încerca să recupereze o parte din sumele plătite.

Consultantul financiar a arătat că decizia Consiliului Concurenței poate fi invocată de clienții care susțin că au fost afectați de modul în care băncile au participat la stabilirea ROBOR.

„Șansa lor este să încerce să obțină niște bani. Dacă autoritatea de concurență a considerat că a existat o înțelegere sau o coordonare între bănci, înseamnă că aceasta este concluzia la care a ajuns statul în urma investigației”, a spus Adrian Negrescu.

Rezultatul unor astfel de procese va depinde însă și de situația juridică a deciziei prin care instituțiile de credit au fost sancționate.

„Rămâne de văzut dacă băncile vor reuși să întoarcă în instanță decizia Consiliului Concurenței", a adăugat consultantul financiar.

Consiliul Concurenței a stabilit că instituțiile sancționate au încălcat regulile de concurență în procedura de fixing a indicelui ROBOR.

Amenzile aplicate au reprezentat, în general, între 5% și 6% din cifra de afaceri a fiecărei instituții. Valoarea sancțiunilor a fost stabilită în funcție de dimensiunea băncilor și de perioada în care acestea ar fi participat la practica investigată.

Decizia este contestată atât din perspectivă juridică, cât și economică.

Banca Națională a României a cerut explicații referitoare la normele considerate încălcate, la calificarea schimbului de informații drept practică anticoncurențială și la modul în care ar putea fi determinată o valoare a ROBOR diferită de cea publicată.

Toate cele zece instituții de credit sancționate au respins acuzațiile și au anunțat că vor ataca decizia Consiliului Concurenței la Curtea de Apel București.

Banca Transilvania a calificat hotărârea drept "arbitrară și nefondată", iar UniCredit a descris-o drept "injustă și nefundamentată".

CEC Bank a transmis că este pregătită să continue demersurile inclusiv în fața instanțelor europene.

Până la soluționarea contestațiilor, clienții care consideră că au plătit rate mai mari din cauza ROBOR pot încerca să obțină despăgubiri numai prin deschiderea unui proces separat împotriva băncii.