Boeing se concentrează pe creșterea ritmului de producție a avioanelor comerciale și pe stabilizarea operațiunilor interne, nu pe anunțarea de noi comenzi la Salonul Aeronautic de la Farnborough, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută duminică, 19 iulie 2026, de Stephanie Pope, CEO-ul diviziei Boeing Commercial Airplanes, într-o întâlnire cu reporterii înaintea deschiderii evenimentului internațional.

„Backlog-ul este incredibil de puternic. Cererea nu este problema noastră. Dacă anunțăm unele comenzi pe parcurs, vom sărbători împreună cu clienții noștri, dacă ei doresc acest lucru”, a precizat Stephanie Pope.

În schimb, compania americană își propune să asculte cu atenție provocările clienților și furnizorilor prezenți la Farnborough, unul dintre cele mai importante evenimente bienale ale industriei aeronautice.

Prioritatea Boeing rămâne creșterea sustenabilă a producției, esențială pentru redresarea financiară și competitivitatea pe piață. Divizia comercială, condusă de Pope, analizează o nouă rundă de majorări pentru best-seller-ul 737 MAX.

În luna mai, autoritatea americană de reglementare FAA a aprobat ridicarea ritmului la 47 de aeronave pe lună, după impunerea unui plafon strict ca urmare a problemelor de calitate și siguranță identificate în 2024.

„Utilizăm sistemul de management al siguranței și evaluările de risc pentru a decide când suntem pregătiți să trecem la rata următoare. Echipa este concentrată pe stabilizarea la 47.

Odată ajunși acolo, vom merge la 52 și vom continua să evaluăm creșteri ulterioare”, a explicat CEO-ul.Modelul 737 reprezintă majoritatea veniturilor diviziei Commercial Airplanes.

Creșterea producției este critică pentru reducerea datoriilor nete ale companiei, evaluate la aproximativ 26 de miliarde de dolari, și pentru a recupera terenul pierdut în fața rivalului european Airbus, al cărui A320 a dominat segmentul narrowbody.

Provocări și perspectiveTony Bancroft, analist la Gabelli Funds, a subliniat că „Boeing este cu adevărat orientat spre ratele de producție”.

După criza declanșată de incidentul din 2024, care a scos în evidență deficiențe sistemice de calitate, compania a implementat măsuri riguroase de control.

La Farnborough, Boeing va folosi platforma pentru a actualiza clienții cu privire la produsele sale și pentru a înțelege mai bine provocările lanțului de aprovizionare.

Evenimentul reunește executivi din marile companii ale industriei, oferind un context ideal pentru dialog strategic.

Prin accentul pus pe producție și stabilitate, Boeing își propune o redresare solidă pe termen mediu. Succesul depinde de capacitatea de a respecta țintele de producție în condiții de siguranță maximă, într-o piață concurențială dominată de cerere puternică, dar și de așteptări ridicate privind calitatea.

Evoluțiile anunțate la Farnborough vor fi urmărite cu atenție de investitori, clienți și autorități de reglementare