Alianța Nord-Atlantică se pregătește pentru o modernizare istorică a capacităților sale de monitorizare aeriană. NATO are în plan să își schimbe actuala flotă de avioane AWACS, aflată într-un stadiu avansat de uzură, cu avioane de supraveghere de tip GlobalEye, dezvoltate de grupul suedez Saab, anunță Reuters.

Informația a fost dezvăluită de patru surse apropiate acestui dosar. Această hotărâre strategică riscă însă să aducă noi provocări în relațiile diplomatice și militare cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, care s-au dovedit deja a fi destul de complicate.

Liderul de la Casa Albă a exercitat presiuni constante asupra partenerilor din Alianță pentru ca aceștia să direcționeze fondurile către achiziția de armament de producție americană. În plus, Donald Trump a lansat de mai multe ori avertismente cu privire la o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO, susținând că statele de pe continentul european beneficiază în mod incorect de sprijinul american, lăsând Washingtonul să preia o parte disproporționată din cheltuielile necesare pentru apărarea Europei.

Conform datelor furnizate de surse, Alianța Nord-Atlantică ar urma să își prezinte public strategia referitoare la achiziția avioanelor GlobalEye în cadrul viitorului summit de la Ankara. Reuniunea la nivel înalt este programată să aibă loc în zilele de 7 și 8 iulie.

Până în acest moment, reprezentanții NATO nu au oferit o reacție oficială la solicitările de informații transmise, în timp ce oficialii companiei Saab au ales să nu comenteze pe marginea acestui subiect.

Aparatele din dotarea actuală funcționează practic ca niște turnuri de control și radare zburătoare, fiind ușor de recunoscut datorită structurilor lor specifice care au o lățime de nouă metri. Cele 14 aeronave care compun Sistemul de avertizare și control aerian al NATO au reprezentat „ochii” aliaților pe cer încă din 1982.

Avioanele din flota AWACS își au cartierul general la baza aeriană de la Geilenkirchen, situată în Germania. Acestea au fost intens folosite în operațiuni complexe de monitorizare desfășurate de-a lungul întregului flanc estic al NATO, în special după momentul în care Rusia a declanșat conflictul armat din Ucraina, în anul 2022.

Dacă noul program de modernizare va fi implementat conform planului, baza militară din Germania va deveni centrul operațional pentru cea mai mare flotă de aparate de supraveghere GlobalEye de pe planetă, după cum indică sursele citate. Acest tip de aeronavă a efectuat zborul inaugural în anul 2018 și are la bază structura avionului de afaceri Global 6500, un produs realizat de constructorul canadian Bombardier.

Modelul suedez GlobalEye se află într-o competiție directă pe piața de profil cu aparatul E-7 Wedgetail produs de compania americană Boeing. Acesta din urmă este un avion destinat avertizării timpurii, coordonării și comenzii, având ca platformă tehnică aeronava de pasageri Boeing 737, fiind conceput special pentru a monitoriza spațiul aerian și pentru a gestiona tactica din timpul luptelor.

În cursul anului 2025, conducerea NATO a luat decizia de a anula planurile care vizau cumpărarea a șase unități Boeing E-7 Wedgetail. Hotărârea a fost luată în contextul în care Pentagonul a hotărât să renunțe la achiziționarea a 26 de astfel de aparate, orientându-se mai mult spre utilizarea tehnologiei bazate pe sateliți.

Situația a suferit însă modificări recente din cauza intervenției oficialilor de la Washington. Sub presiunea exercitată de membrii Congresului american, secretarul apărării, Pete Hegseth, a explicat în luna mai, în cadrul unei audieri în fața unei comisii parlamentare, că Pentagonul face demersuri pentru a reintroduce avionul în buget.