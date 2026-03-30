Sala de bal de la Casa Albă, doar o fațadă. Ce ascunde, de fapt, proiectul lui Trump

Președintele Donald Trump a declarat duminică faptul că armata americană construiește un „complex masiv” subteran în cadrul unui proiect amplu de extindere a Casa Albă, potrivit Fox News.

Potrivit acestuia, noua sală de bal planificată va include măsuri avansate de securitate, precum sticlă antiglonț și sisteme de protecție împotriva dronelor, iar finanțarea va proveni exclusiv din surse private.

Proiectul sălii de bal de la Casa Albă

Proiectul vizează construirea unei săli de bal de mari dimensiuni, destinată organizării de evenimente oficiale și primirii delegațiilor străine. Potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump, spațiile existente din Casa Albă nu mai sunt suficiente pentru evenimentele de amploare.

„Armata construiește un complex masiv sub sala de bal, iar acesta este deja în construcție și ne descurcăm foarte bine”, a afirmat Trump.

Noua construcție urmează să fie amplasată pe locul fostei aripi estice (East Wing), demolată anterior pentru a face loc proiectului.

În trecut, administrațiile americane au fost nevoite să utilizeze structuri temporare pentru evenimente majore, întrucât sala de mese din această aripă avea o capacitate limitată, de aproximativ 200 de locuri.

Elemente de securitate și infrastructură subterană

Președintele american a subliniat că proiectul include un complex subteran aflat în construcție, integrat în planul general al noii săli de bal. Acesta a sugerat că infrastructura are și un rol în consolidarea securității.

„Avem geamuri complet antiglonț. Avem acoperișuri și plafoane rezistente la drone”, a declarat Trump.

„Totul este protejat împotriva dronelor și a gloanțelor și, din păcate, trăim într-o perioadă în care acest lucru este un avantaj.”

Declarațiile indică o orientare către adaptarea clădirii la riscurile moderne de securitate, inclusiv amenințările aeriene de tip dronă, devenite tot mai frecvente în ultimii ani.

Finanțare exclusiv privată pentru sala de bal de la Casa Albă

Un element central al proiectului este modul de finanțare. Donald Trump a afirmat în mod repetat că lucrările sunt susținute integral din fonduri private, fără utilizarea banilor publici.

„Toți banii sunt plătiți de mine și de donatori… sunt doar donatori”, a spus acesta.

„Nu există niciun cent din bani guvernamentali care să intre în sala de bal.”

Costul estimat al proiectului este de aproximativ 400 de milioane de dolari, iar aprobarea a fost acordată în februarie de către U.S. Commission of Fine Arts, în urma unui vot unanim.

Stadiul lucrărilor și calendarul proiectului

Potrivit președintelui, lucrările sunt deja în desfășurare, inclusiv partea subterană a complexului. Acesta a precizat că proiectul avansează într-un ritm rapid.

sala de bal de la Casa Albă / sursa foto: captură video

„Suntem înainte de termen și sub buget”, a declarat Trump.

Demolarea unei părți din aripa estică a început anterior, marcând debutul efectiv al lucrărilor pentru noua structură.

Designul și integrarea arhitecturală

Trump a mai afirmat că noua sală de bal va fi concepută astfel încât să respecte stilul arhitectural al Casei Albe, inclusiv proporțiile și estetica generală a clădirii istorice.

„Cred că va fi cea mai mare sală de bal din lume”, a spus acesta.

„Aduce un omagiu total Casei Albe, ceea ce este, cred, foarte important.”

Proiectul este realizat astfel încât să se integreze vizual în complexul existent, evitând contrastele majore cu structura originală.

Controverse privind modul de finanțare al proiectului de la Casa Albă

Anunțul vine în contextul unor dezbateri politice privind oportunitatea și modul de finanțare al proiectului. Inițiativa de construire a noii săli de bal a generat reacții din partea unor membri ai Partidului Democrat, care au propus stabilirea unor limite privind finanțarea din donații.

În paralel, aspectele juridice legate de autoritatea executivă în aprobarea unui astfel de proiect au fost, de asemenea, aduse în discuție în spațiul public.

