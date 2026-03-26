Un nou canal navigabil în Europa. Ce țări vor beneficia de proiect

Europa pregătește un proiect de infrastructură de amploare, care ar putea redefini modul în care sunt transportate mărfurile pe continent. Este vorba despre canalul Seine-Nord Europe, o investiție de peste patru miliarde de euro, ce va conecta Franța, Belgia și Olanda și este considerat unul dintre cele mai importante proiecte navigabile din ultimele decenii, potrivit publicației Express.

Noul canal va avea o lungime de aproximativ 107 kilometri și va traversa regiunea Hauts-de-France, asigurând conexiunea între râul Oise și Canalul Dunkerque-Escaut. Integrarea în rețeaua fluvială Seine-Escaut va permite un flux mai eficient de mărfuri între statele din vestul Europei.

Proiectul este văzut ca o alternativă majoră la rutele actuale, deoarece va permite circulația navelor de mari dimensiuni fără ocoluri suplimentare. De altfel, este prima cale navigabilă construită în Franța după mai bine de 50 de ani.

Pe această rută vor putea circula barje cu o capacitate de până la 4.400 de tone, ceea ce va facilita transferul unui volum semnificativ de marfă de pe transportul rutier pe cel fluvial.

Autoritățile estimează că noua infrastructură va avea un impact direct asupra traficului rutier, reducând numărul vehiculelor grele de pe drumurile din Franța cu aproximativ un milion pe an. O astfel de schimbare ar putea contribui la decongestionarea rețelei rutiere și la optimizarea transportului de bunuri.

Proiectul include realizarea a șapte ecluze, 62 de puncte de traversare pentru drumuri și căi ferate, dar și trei poduri de mari dimensiuni, ceea ce îl transformă într-o lucrare complexă, cu impact pe termen lung.

Finalizarea canalului este estimată pentru începutul deceniului viitor, în jurul anului 2030, moment în care ar urma să devină una dintre principalele rute comerciale interne ale Europei.

Dezvoltatorii proiectului susțin că lucrările vor include măsuri pentru protecția mediului, printre care amenajarea a aproximativ 1.200 de hectare de spații verzi și intervenții pentru refacerea ecosistemelor afectate.

Cu toate acestea, inițiativa a atras și critici din partea organizațiilor de mediu. Unele grupuri, inclusiv filiala franceză a mișcării Extinction Rebellion, consideră că avantajele economice sunt puse înaintea celor ecologice.

În plus, există voci care contestă estimările privind reducerea emisiilor de CO2, apreciind că beneficiile pentru mediu ar putea fi mai limitate decât cele prezentate oficial.

În ciuda acestor controverse, canalul Seine-Nord Europe rămâne unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa, cu potențialul de a modifica semnificativ transportul de marfă în regiune.