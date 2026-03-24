România își pregătește strategia pentru reconstrucția Ucrainei și accesul companiilor românești pe piață

România își pregătește strategia pentru reconstrucția Ucrainei și accesul companiilor românești pe piațăSursa foto: Facebook/Maia Sandu
Şeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca a declarat că România își propune să participe activ la programul de redresare și reconstrucție a Ucrainei. „Conturăm o viziune concretă și un calendar de acțiuni în vederea valorificării acestei oportunități pentru România, în contextul consolidării fiscale și al avantajului de proximitate”, a afirmat el.

Guvernul a organizat marți, la Palatul Victoria, în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, conferința „Consolidarea rolului României în procesul de redresare și reconstrucție a Ucrainei”, la care au participat reprezentanți ai autorităților publice, mediului asociativ și ai sectorului privat din România.

Evaluarea nevoilor Ucrainei și rolul României

Evenimentul a abordat cele mai recente evaluări privind nevoile de redresare, reconstrucție și modernizare ale Ucrainei și modalitățile prin care România poate contribui în sectoare strategice.

România beneficiază de o poziție geografică favorabilă și de avantaje economice care îi permit să sprijine procesul de reconstrucție. Obiectivul conferinței a fost discutarea pașilor necesari pentru definirea unei viziuni și strategii pe termen scurt și mediu.

A plecat de la Rapid, deși abia a început play-off-ul. Fanii îl considerau „dușmanul numărul 1” al clubului
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 martie 2026. Iran (IV)
„România continuă să fie un partener solid al Ucrainei, motiv pentru care ne dorim să participăm activ în programul de redresare și reconstrucție. Guvernul își propune să acționeze coordonat, atât la nivel național, cât și local, pentru a consolida implicarea instituțiilor publice și a facilita accesul companiilor românești pe piața ucraineană”, a precizat Mihai Jurca.

Sprijinul Băncii Mondiale și oportunități pentru companiile românești

Anna Akhalkatsi, director al Băncii Mondiale pentru Uniunea Europeană, a apreciat implicarea României încă de la începutul conflictului și a subliniat că nevoile de reconstrucție ale Ucrainei sunt estimate la 588 de miliarde de dolari.

„Companiile românești din industrii precum construcții, energie, logistică sau servicii digitale sunt bine poziționate pentru a contribui la reconstrucție și pentru a genera locuri de muncă și creștere economică acasă. Grupul Băncii Mondiale este pregătit să sprijine România în valorificarea avantajului său competitiv și în transformarea lui într-un avantaj economic de durată”, a declarat Akhalkatsi.

Sectoare strategice: energie și infrastructură

Ministerul Energiei a evidențiat oportunitățile României în creșterea securității și independenței energetice regionale, pe fondul producției de gaze din Marea Neagră și a capacității de stocare a Ucrainei. România sprijină tranzacționarea energiei electrice și interconectarea regională prin dezvoltarea a două linii electrice aeriene între Cernăuți–Suceava și Porubne–Siret.

Ministerul Transporturilor a vorbit despre prioritățile infrastructurale: dezvoltarea rețelelor feroviare și rutiere, extinderea punctelor de trecere a frontierei, dezvoltarea portului Constanța și creșterea capacității de tranzitare pe canalul Sulina, inclusiv prin programe cu finanțare europeană, precum SAFE.

Implicarea mediului privat și sursele de finanțare

Pe lângă eforturile instituționale, contribuția României include și implicarea sectorului privat. S-au discutat măsuri de stimulare a participării companiilor românești în proiectele de reconstrucție, precum și oportunități și provocări viitoare.

Sprijinul financiar pentru inițierea proiectelor poate veni prin fondurile de coeziune, programul East-Invest și diverse platforme ale Băncii Mondiale.

Necesarul de finanțare este estimat la peste 500 de miliarde de euro

Guvernul a mai transmis că reconstrucția Ucrainei este o prioritate strategică la nivel european și internațional, în contextul invaziei ruse: „Necesarul de finanțare este estimat la peste 500 de miliarde de euro, pentru refacerea infrastructurii, modernizarea economiei și consolidarea instituțională a Ucrainei.

România acționează prin valorificarea poziției strategice a Portului Constanța, consolidarea conectivității energetice și de transport și stimularea implicării mediului de afaceri în proiecte concrete. De asemenea, participă activ la inițiative coordonate de Uniunea Europeană și Banca Mondială”.

 

Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America
Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice
Dan Andronic, despre scandalul de la Realitatea Plus: Mirarea mea e că i-au dat drumul

