Administrația Trump se pregătește să deporteze migranții din țări precum Iran, Siria și Afganistan în Republica Centrafricană în baza unui nou acord cu o țară terță, conform rapoartelor citate de Fox News.

Primul zbor din cadrul acordului ar putea decola chiar joi și se așteaptă să transporte aproximativ 20 de persoane. Potrivit unui raport Reuters, zborul include persoane din Siria, Afganistan și un cetățean turc.

Administrația s-a bazat din ce în ce mai mult pe aceste acorduri de deportare cu țări terțe ca mecanism legal pentru a îndepărta migranții care nu pot fi trimiși legal înapoi în țările lor de origine.

Autoritățile federale au încheiat anterior un acord similar de expulzare cu Republica Democrată Congo (RDC).

Republica Centrafricană se învecinează cu Ciad la nord, Sudan și Sudanul de Sud la est, Republica Democrată Congo și Republica Congo la sud și Camerun la vest.

De la obținerea independenței față de Franța în 1960, Republica Centrafricană a cunoscut decenii de instabilitate politică, inclusiv șase lovituri de stat și o autoritate statală slabă, insurecțiile armate alimentând violența și riscul de atrocități în masă împotriva civililor.

Președintele Faustin-Archange Touadéra, reales pentru un al treilea mandat în decembrie, s-a bazat pe Rusia pentru asistență în materie de securitate, arătând în același timp interes pentru parteneriatul cu țările occidentale pentru a dezvolta sectorul mineral critic al țării.

În baza noului acord cu SUA, sute de migranți ar putea fi trimiși în cele din urmă acolo, ceea ce a declanșat opoziția avocaților apărării în domeniul imigrației.

Printre cei programați pentru următorul zbor se numără două femei iraniene care au sosit în SUA în noiembrie 2024 și au obținut „oprirea expulzării” de la un judecător de imigrare american.

Potrivit avocatei lor, Emily Trostle, cele două femei ar risca tortura și persecuția dacă ar fi returnate cu forța în Iran. Una dintre ele ar fi o convertită la creștinism, iar cealaltă ar fi o activistă pentru democrație, a susținut Trostle.

Ambele femei au fost reținute după ce au ajuns în Statele Unite în noiembrie 2024 și au depus cereri de azil în Statele Unite, unde au primit protecție sub forma unei suspendări a deportării de la un judecător de imigrare, a declarat Trostle.

Cel mai recent acord ar fi fost finalizat în timpul unei vizite a delegației americane în capitala Bangui, în luna mai, a declarat Reuters.

Detaliile inițiale privind numărul total de migranți, naționalitățile specifice și calendarul pe termen lung al zborurilor ulterioare nu au fost puse la dispoziție la momentul respectiv.

Odată ajunși în Republica Centrafricană, se așteaptă ca deportații să fie cazați în apartamente din Bangui și să nu fie repatriați imediat.

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), care a primit 85 de milioane de dolari finanțare din partea SUA în acest an, a confirmat că va oferi asistență umanitară strict voluntară, după sosire, migranților, la cererea explicită a guvernului Republicii Centrafricane.

Agenția a menționat că rămâne complet neimplicată în expulzările propriu-zise. Cel puțin opt națiuni africane, inclusiv Eswatini, RDC, Ghana și Sierra Leone, au primit deportați americani, de obicei în schimbul sprijinului financiar sau logistic.