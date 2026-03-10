Noi reguli pentru migranții ilegali. Parlamentul European sprijină înăsprirea deportărilor

Parlamentul European a făcut un pas nou în direcția înăspririi politicilor privind migrația, după ce Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a aprobat o propunere de reformă menită să consolideze aplicarea deciziilor de returnare pentru migranții aflați ilegal în Uniunea Europeană, potrivit European Conservative.

Inițiativa urmărește să răspundă uneia dintre problemele majore ale sistemului european de migrație: faptul că multe ordine de expulzare nu sunt puse în aplicare.

Propunerea a fost adoptată luni în cadrul comisiei parlamentare cu 41 de voturi pentru, 32 împotrivă și o abținere. Votul reflectă o schimbare de ton în dezbaterile de la Bruxelles privind gestionarea migrației, unde tot mai mulți eurodeputați susțin măsuri mai ferme pentru aplicarea legislației existente.

Eurodeputatul suedez Charlie Weimers, care a susținut o abordare mai strictă în timpul negocierilor, a declarat după vot că decizia transmite un mesaj clar despre direcția în care se îndreaptă Parlamentul.

„Astăzi Parlamentul European transmite un semnal foarte clar că nu avem o politică de migrație funcțională atunci când persoanele care nu ar trebui să se afle în UE sunt încurajate să rămână”, a spus acesta.

Potrivit lui Weimers, majoritatea care a susținut propunerea – incluzând grupuri politice precum ECR, PPE, Patriots și ESN – indică o schimbare față de poziția tradițional mai permisivă a Parlamentului European în ceea ce privește migrația.

Reforma face parte din modificările mai ample ale politicii europene privind migrația, incluse în Pactul privind Migrația și Azilul. În mod specific, inițiativa se concentrează asupra unei lacune majore a sistemului: situațiile în care migranții cărora li s-a respins cererea de azil rămân în Europa deoarece autoritățile întâmpină dificultăți în aplicarea deciziilor de returnare.

De-a lungul anilor, mii de persoane care au primit ordine de părăsire a teritoriului UE nu au fost efectiv returnate în țările de origine. Noua reformă urmărește accelerarea procedurilor și creșterea presiunii administrative pentru a se asigura că aceste decizii sunt aplicate.

Una dintre principalele modificări propuse introduce o obligație legală pentru migranții care primesc un ordin de returnare de a coopera cu autoritățile.

Concret, persoanele cărora li se cere să părăsească Uniunea Europeană vor trebui să ofere sprijin autorităților în organizarea plecării lor. Scopul acestei prevederi este de a reduce cazurile în care procedurile sunt întârziate din cauza lipsei de cooperare.

În plus, proiectul prevede măsuri mai stricte în situațiile în care migranții refuză să coopereze sau există riscul ca aceștia să dispară înainte de punerea în aplicare a deciziei de expulzare.

Conform propunerii, statele membre ale Uniunii Europene ar putea reține migranți aflați ilegal pentru o perioadă de până la 24 de luni în anumite situații. Această măsură ar putea fi aplicată atunci când există riscul ca persoana să dispară înainte de deportare, să refuze cooperarea cu autoritățile sau să reprezinte un risc de securitate.

Obiectivul este prevenirea situațiilor în care migranții părăsesc locul de reședință înainte ca procedura de returnare să fie finalizată.

Weimers a subliniat importanța acestei schimbări, afirmând: „Acest lucru deschide calea pentru perioade mai lungi de detenție pentru a preveni ca oamenii să dispară înainte ca returnarea să poată fi realizată.”

În același timp, proiectul prevede și alternative la detenție, printre care raportarea periodică la autorități, stabilirea reședinței într-o locație desemnată, garanții financiare sau monitorizarea electronică.

O altă schimbare importantă propusă este introducerea unui „ordin european de returnare”, care ar urma să fie recunoscut în toate statele din spațiul Schengen.

Astfel, deciziile de deportare emise de un stat membru ar fi introduse în Sistemul de Informații Schengen și ar putea fi recunoscute automat de celelalte state. Măsura urmărește să elimine situațiile în care un migrant expulzat dintr-o țară se deplasează într-un alt stat al UE, unde procedura trebuie reluată de la început.

Potrivit calendarului propus de Comisia Europeană, recunoașterea reciprocă a acestor decizii ar trebui să fie implementată complet până în iulie 2027.

Weimers a menționat și planurile privind crearea unor „centre de returnare” în afara Uniunii Europene.

„Cea mai importantă schimbare este că deschide calea pentru centre de returnare mai flexibile în afara Uniunii Europene”, a spus eurodeputatul.

Negocieri la nivel european în perioada următoare

După votul din comisie, următorul pas este aprobarea oficială a mandatului de negociere în plenul Parlamentului European. Dacă acest lucru se va întâmpla, discuțiile între Parlament, statele membre și Comisia Europeană ar putea începe în următoarele săptămâni.

Dezbaterea privind eficiența sistemului european de migrație rămâne însă deschisă. Statisticile Uniunii Europene arată că, în prezent, doar o parte dintre migranții cărora li se cere să părăsească blocul comunitar sunt efectiv returnați în țările de origine.

Reforma aprobată în comisie încearcă să reducă această diferență dintre deciziile administrative și aplicarea lor efectivă, însă impactul final al noilor reguli va depinde de modul în care acestea vor fi implementate de statele membre.