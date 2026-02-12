Migrația globală a marilor averi a atins un nivel record. Unde s-au mutat miliardarii lumii

Foarte mulți dintre miliardarii lumii și-au schimbat rezidența în 2025, pe fondul instabilității geopolitice și al modificărilor fiscale accelerate. Emiratele Arabe Unite, sudul Europei și Asia au devenit principalele destinații, relatează CNBC. Tendința ar putea continua și în acest an.

Un raport realizat de UBS, care a inclus 87 de miliardari, arată că 36% dintre aceștia s-au mutat cel puțin o dată în cursul anului 2025. Alți 9% analizau posibilitatea să o facă. În rândul celor cu vârste sub 54 de ani, procentul celor care au decis să își schimbe reședința a ajuns la 44%.

UBS notează că „asistăm cu adevărat la cea mai mare migrație de capital privat din istorie”. Datele sunt confirmate și de compania Henley & Partners, specializată în programe de rezidență și cetățenie prin investiții. În 2025, firma a primit solicitări din partea a 218 naționalități și a gestionat aplicații din 100 de state pentru peste 40 de programe. Volumul cererilor a fost cu 28% mai mare decât în anul precedent.

Una dintre țările afectate de această tendință a fost Regatul Unit. Eliminarea regimului fiscal „non-dom”, în aprilie 2025, a determinat o reevaluare amplă în rândul persoanelor cu averi mari. Potrivit estimărilor Henley & Partners, aproximativ 16.500 de milionari au părăsit Marea Britanie în 2025. În 2024, numărul relocărilor a fost de 9.500.

Astfel, capitalul și inspirația se concentrează în câteva zone percepute ca stabile. Emiratele Arabe Unite sunt considerate principalul pol de atracție.

Absența impozitului pe venit, a taxelor pe avere și pe câștigurile de capital, precum și flexibilitatea sistemului Golden Visa contribuie la această dinamică. Henley & Partners a estimat un influx de 9.800 de milionari în Emirate în 2025, cel mai ridicat din lume.

În Europa, Portugalia și Grecia rămân opțiuni atractive prin programele de rezidență prin investiții. Italia, Monaco și Elveția continuă să atragă familii interesate de stabilitate și predictibilitate fiscală. În Asia, Singapore este preferat de investitorii care pun accent pe infrastructura financiară și pe cadrul instituțional solid, deși condițiile de acces sunt mai stricte.

Pe lângă aceste destinații consacrate, apar și noi poli de interes. Arabia Saudită a emis peste 8.000 de permise în cadrul programului Premium Residency, de la extinderea acestuia în 2024. În regiunea Caraibelor, programele de cetățenie oferite de Antigua și Barbuda, Grenada și Saint Kitts & Nevis sunt utilizate frecvent ca opțiuni secundare, în paralel cu rezidența europeană.