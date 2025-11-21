Marea Britanie schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor fi afectați românii

Marea Britanie pregătește transformări majore în sistemul de imigrație, iar noile propuneri ale guvernului de la Londra ar putea extinde dramatic perioada pe care migranții legali trebuie să o parcurgă înainte de a obține rezidența permanentă. Potrivit informațiilor transmise de BBC, anumite categorii de solicitanți ar putea ajunge să aștepte până la 20 de ani pentru stabilirea definitivă în Regat, într-un context în care autoritățile britanice justifică măsurile prin presiunea migratorie din ultimii ani.

Secretarul britanic pentru afaceri interne, Shabana Mahmood, a anunțat extinderea perioadei de calificare pentru permisiunea de ședere pe durată nedeterminată, care ar urma să crească de la cinci la 10 ani. Această schimbare ar afecta aproximativ 2,6 milioane de persoane sosite în Regat din 2021 încoace, fără a modifica statutul celor care dețin deja rezidența permanentă. Decizia face parte dintr-un pachet de reforme mai amplu, prezentat în ultimele zile, prin care guvernul încearcă să reducă presiunea asupra sistemului și să înăsprească accesul la ILR.

Mahmood a explicat în Parlament că a deveni rezident permanent în Marea Britanie „nu este un drept, ci un privilegiu – și unul care trebuie câștigat”.

Permisiunea de ședere pe perioadă nedeterminată, cunoscută drept ILR, oferă dreptul de a locui permanent în Regatul Unit, de a lucra fără restricții și de a accesa serviciile publice, reprezentând totodată un pas important către cetățenia britanică. În prezent, majoritatea migranților cu vize de muncă sau familiale pot aplica după cinci ani, însă propunerile noi dublează perioada standard la 10 ani și introduc criterii suplimentare.

Potrivit schiței legislative migranții care au solicitat beneficii timp de mai puțin de 12 luni vor trebui să aștepte 15 ani, persoanele venite cu vize de sănătate și asistență socială după Brexit vor avea același termen de 15 ani, față de cinci în prezent, iar cei care depind de beneficii mai mult de 12 luni vor ajunge la o perioadă de așteptare de 20 de ani – de patru ori mai mult decât acum, ceea ce reprezintă cel mai lung termen din Europa.

Prezentând modificările în Camera Comunelor, Mahmood a subliniat că „migrația va fi întotdeauna o parte vitală din povestea Marii Britanii”, dar a atras atenția că „însă amploarea sosirilor din ultimii ani a fost fără precedent”. Datele Ministerului de Interne indică faptul că, între 2021 și 2024, migrația netă a adăugat 2,6 milioane de persoane populației Regatului Unit, ceea ce ar urma să ducă la o creștere a cererilor pentru stabilire în următorii ani.

Pentru a gestiona această evoluție, miniștrii propun introducerea unui sistem de „stabilire câștigată”, care presupune demonstrarea integrării sociale, contribuției economice și a unui „caracter” adecvat înainte de acordarea rezidenței permanente.

Solicitanții vor trebui să îndeplinească cerințe minime mai riguroase, precum demonstrarea unui nivel A de limbă engleză, un cazier curat și un venit anual de minimum 12.570 de lire sterline pe o perioadă de cel puțin trei ani. Sunt prevăzute și rute accelerate pentru cei care pot demonstra o „contribuție supradimensionată” Regatului Unit.

Guvernul intenționează ca schimbările să fie implementate începând din primăvara anului 2026, imediat după încheierea consultărilor stabilite pentru data de 12 februarie.