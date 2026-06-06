Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a avertizat sâmbătă Europa că se confruntă cu o invazie a ideologiilor periculoase care sosesc pe mare, legând imigrația de moștenirea debarcărilor din Ziua Z, în declarațiile sale din Normandia, citate de Reuters.

Remarcile lui Hegseth reflectă criticile formulate adesea de administrația președintelui Donald Trump cu privire la Europa, o regiune despre care Washingtonul spune că devine insignifiantă prin lipsa puterii militare, incapacitatea de a combate imigrația, birocrația inutilă și cenzurarea vocilor de dreapta sau naționaliste, pentru a le împiedica să ajungă la putere.

„Din păcate, astăzi, diferite plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite și periculoase. Plaje din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria, sosesc bărci și oameni”, a spus Pete Hegseth într-un discurs la Cimitirul American din Normandia din Colleville-sur-Mer.

„Când vor face capitalele europene ceva în privința acestei invazii sau este prea târziu? Mă rog să nu facă asta și sper că nu [o vor face]”, a spus el.

Pete Hegseth a vorbit în timpul comemorărilor pentru cea de-a 82-a aniversare a debarcării Aliaților din Normandia, când forțele americane și aliate au traversat Canalul Mânecii pentru a lansa eliberarea Europei Occidentale de sub ocupația nazistă.

Oficialii americani, inclusiv Donald Trump - și vicepreședintele JD Vance chiar vineri - au criticat adesea țările europene pentru că nu reușesc să controleze imigrația.

Un document privind Strategia de Securitate Națională a SUA, emis anul trecut, a avertizat că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și trebuie să își corecteze cursul dacă vrea să rămână un aliat de încredere al Statelor Unite ale Americii.

Respectivul document - și alte comentarii ale unor înalți oficiali ai Administrației Trump - au arătat cât de dependentă este Europa din punct de vedere militar și tehnologic de SUA și au provocat reacții isterice ale politicienilor de stânga.