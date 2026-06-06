International

Șeful Pentagonului avertizează Europa: Plajele sunt luate cu asalt de ideologii periculoase

Comentează știrea
Șeful Pentagonului avertizează Europa: Plajele sunt luate cu asalt de ideologii periculoaseHegseth Normandia / sursa foto: captura video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a avertizat sâmbătă Europa că se confruntă cu o invazie a ideologiilor periculoase care sosesc pe mare, legând imigrația de moștenirea debarcărilor din Ziua Z, în declarațiile sale din Normandia, citate de Reuters.

Hegseth: Plajele europene, luate cu asalt de ideologii periculoase

Remarcile lui Hegseth reflectă criticile formulate adesea de administrația președintelui Donald Trump cu privire la Europa, o regiune despre care Washingtonul spune că devine insignifiantă prin lipsa puterii militare, incapacitatea de a combate imigrația, birocrația inutilă și cenzurarea vocilor de dreapta sau naționaliste, pentru a le împiedica să ajungă la putere.

„Din păcate, astăzi, diferite plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite și periculoase. Plaje din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria, sosesc bărci și oameni”, a spus Pete Hegseth într-un discurs la Cimitirul American din Normandia din Colleville-sur-Mer.

„Când vor face capitalele europene ceva în privința acestei invazii sau este prea târziu? Mă rog să nu facă asta și sper că nu [o vor face]”, a spus el.

Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor
Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor

Pete Hegseth, la a 82-a aniversare a Debarcării din Normandia

Pete Hegseth a vorbit în timpul comemorărilor pentru cea de-a 82-a aniversare a debarcării Aliaților din Normandia, când forțele americane și aliate au traversat Canalul Mânecii pentru a lansa eliberarea Europei Occidentale de sub ocupația nazistă.

Debarcarea în Normandia, plaja Omaha.

Debarcarea în Normandia, plaja Omaha. sursa: MickStephenson at English Wikipedia

Oficialii americani, inclusiv Donald Trump - și vicepreședintele JD Vance chiar vineri - au criticat adesea țările europene pentru că nu reușesc să controleze imigrația.

SUA, nemulțumite de aliații săi din Europa

Un document privind Strategia de Securitate Națională a SUA, emis anul trecut, a avertizat că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” și trebuie să își corecteze cursul dacă vrea să rămână un aliat de încredere al Statelor Unite ale Americii.

Respectivul document - și alte comentarii ale unor înalți oficiali ai Administrației Trump - au arătat cât de dependentă este Europa din punct de vedere militar și tehnologic de SUA și au provocat reacții isterice ale politicienilor de stânga.

Stiri calde

10:58 - Săptămâna începe cu vreme rea. ANM a emis Cod galben de furtuni pentru ziua de luni
10:44 - Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr
10:31 - Generația Z și capcanele muncii la distanță. Ce pierd tinerii care schimbă biroul pe confortul de acasă
10:19 - Vremea severă a provocat pagube în 39 de localități. Zeci de locuințe inundate și drumuri blocate
10:07 - Pfizer intră în forță pe piața obezității: injecția lunară ar putea concura cu Wegovy și Zepbound
09:55 - Un român a rămas fără 50.000 de euro pe autostradă în Germania, după un control vamal. Banii confiscați, dosar penal
09:47 - Încep probele orale la Bacalaureat. Ce trebuie să știe candidații și părinții
09:36 - Frișca, o istorie delicioasă. De la „zăpada de lapte” a Renașterii la deserturile moderne

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale