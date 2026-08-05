Ambasada Statelor Unite la București are un nou adjunct al șefului misiunii diplomatice. Diplomatul american David Galbraith s-a alăturat echipei conduse de ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, potrivit unui anunț făcut miercuri de Ambasadă.

David Galbraith este ofițer superior al Serviciului Diplomatic al Statelor Unite și are o experiență de peste două decenii. De-a lungul carierei, a avut misiuni în Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt.

Pe lângă activitatea desfășurată peste hotare, David Galbraith a deținut și funcții de conducere la Washington, atât în Departamentul de Stat al SUA, cât și în Consiliul Național de Securitate.

Reprezentanții Ambasadei Statelor Unite arată că numirea noului adjunct are loc într-un moment în care parteneriatul dintre Statele Unite și România continuă să se dezvolte.

„Suntem încântați să îl întâmpinăm pe David Galbraith în calitate de nou adjunct al șefului misiunii la Ambasada SUA din București! În calitate de ofițer superior al Serviciului Diplomatic American, David aduce cu sine o vastă experiență internațională, acumulată în cadrul misiunilor sale din Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt, precum și din funcțiile de conducere de nivel înalt ocupate la Washington, inclusiv la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate.

El se alătură echipei noastre într-un moment în care parteneriatul dintre SUA și România continuă să se consolideze și ne bucurăm să îl avem alături de noi, sub conducerea ambasadorului Nirenberg”, au transmis reprezentanții misiunii diplomatice.

Reprezentanții Ambasadei SUA au menționat că David Galbraith a studiat limba română înainte de a ajunge la București.

„După ce a studiat limba română înainte de sosirea sa (și i-a plăcut foarte mult!), abia așteaptă să o vorbească alături de partenerii și prietenii din întreaga Românie”, mai arată aceștia.