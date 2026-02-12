Programul Visa Waiver pentru România. Informații de la Ambasada SUA

România ar putea fi reevaluată pentru intrarea în Programul Visa Waiver în viitor, a anunțat Ambasada Statelor Unite la București. Oficialii americani au subliniat importanța colaborării României în domeniul securității și au transmis mulțumiri pentru parteneriatul strâns din ultimii ani.

La cererea Mediafax, oficialii Ambasadei SUA la București au explicat cum funcționează acordarea vizelor temporare pentru cetățeni străini.

„Departamentul de Stat al SUA se angajează să protejeze națiunea și cetățenii săi prin respectarea celor mai înalte standarde de securitate națională și siguranță publică, prin intermediul procesului nostru de acordare a vizelor”, au anunțat reprezentanții Ambasadei SUA la București.

Turiștii sunt sfătuiți să își planifice călătoria din timp și să depună cererea de viză cu suficient timp înainte de plecare.

Programările se fac prin http://www.ustraveldocs.com/, iar informațiile suplimentare despre procesul de acordare a vizelor, ratele de refuz și timpii de așteptare sunt disponibile pe http://www.travel.state.gov.

Programul Visa Waiver le permite cetățenilor țărilor participante să călătorească în Statele Unite fără viză pentru maximum 90 de zile, în scop turistic sau de afaceri.

România urma să fie inclusă în program, însă pe 2 mai 2025 această decizie a fost retrasă pentru a „asigura securitatea frontierelor și a imigrației”, anunța Departamentul pentru Securitate Internă al SUA. Reprezentanții Ambasadei au adăugat că România ar putea fi reevaluată pentru admitere în program în viitor.

Statisticile arată că în mai 2025, 5.857 de români au primit vize non-imigrare. Dintre aceștia, 3.555 au solicitat vize B1/B2 pentru turism sau afaceri, iar 1.751 au obținut vize J1 pentru programe de schimb cultural și educațional. La nivel mondial, în aceeași lună au fost acordate 897.937 de vize de non-imigrare.

În prezent, timpul mediu de așteptare pentru o programare la interviu pentru viză în București este de aproximativ două săptămâni. Pentru anul fiscal 2025, rata de refuz ajustată pentru vizele B din România a fost de 8,41%. În comparație, Federația Rusă a înregistrat 40,38%, iar Cuba 70,86%, în timp ce Vaticanul și Monaco au avut 0%, iar Statele Federale ale Microneziei 100%.

Rata de refuz este doar unul dintre criteriile pentru includerea în Programul Visa Waiver, fiind necesară o rată sub 3% pentru vizitele temporare B. În ultimii ani, numărul vizelor temporare de non-imigrare acordate de SUA a crescut semnificativ, de la 4,01 milioane în 2020, la 10,96 milioane în 2024.