Dragoș Sprânceană îl acuză pe George Simion că e „trădător de țară”. Românul prezent în preajma lui Trump, dezvăluiri despre Visa Waiver

Subiectul Visa Waiver a revenit în prim-planul dezbaterii publice după o serie de declarații făcute de Dragoș Sprînceană, afacerist român stabilit în Statele Unite, care afirmă că România ar fi fost scoasă temporar din procedura de acceptare în program chiar în ziua turului al doilea al alegerilor.

Potrivit acestuia, situația ar fi fost remediată în urma unor discuții la nivel înalt purtate la Washington, iar contextul ar fi avut legătură cu interese politice interne.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Dragoș Sprînceană susține că România a fost, pentru câteva ore, eliminată de pe traseul de reevaluare pentru includerea în Visa Waiver, ceea ce ar fi presupus reluarea întregii proceduri diplomatice.

Afaceristul afirmă că a intervenit direct în discuții cu oficiali americani pentru a evita acest scenariu.

„Adevărul gol goluț este că EU PERSONAL m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională – Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat – Marco Rubio și Vice Președintele Statelor Unite – J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare”, a scris acesta.

Sprînceană afirmă că, ulterior, ar fi avut o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, în cadrul unor interviuri electorale.

Potrivit declarațiilor sale, în cadrul acestei întâlniri ar fi aflat că liderul politic ar fi desfășurat acțiuni de lobby împotriva României, cu scop electoral.

BREAKING NEWS!!! (De data aceasta o să îl scriu în română fiindcă mesajul este destinat numai publicului român și meritați să știți adevărul gol goluț) Vă rog să întrebați PSD, PNL și USR de ce nu v-au spus cine a reintrodus România pe calea de a fi acceptată din nou în… pic.twitter.com/CoHTcTKMRE — Dragos Sprinceana (@dragossp) February 6, 2026

„Am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby (…) împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral”, a transmis Sprînceană.

Aceste afirmații reprezintă acuzații formulate public de autorul postării și nu sunt însoțite, în acest stadiu, de documente făcute publice.

În același mesaj, Dragoș Sprînceană face referire la vizitele recente ale liderului AUR în Statele Unite, susținând că acestea nu ar fi avut rezultatele prezentate public.

Afaceristul afirmă că întâlnirile la nivel înalt ar fi fost refuzate și că ar exista evaluări critice la nivelul Departamentului de Stat.

În paralel, postul Antena 3 CNN a relatat despre un contract de lobby încheiat de AUR cu firmele LaBruna și Obsidian, în valoare de 1,5 milioane de dolari, care ar fi avut ca obiectiv facilitarea unei întâlniri cu Donald Trump.

Potrivit informațiilor prezentate în emisiunea „Sinteza Zilei”, întâlnirea nu ar fi avut loc, iar vizita s-ar fi limitat la o discuție cu un subsecretar din cadrul Departamentului de Securitate Internă.

Sprînceană și-a încheiat mesajul cu un avertisment, afirmând că deține probe și martori care ar putea fi făcuți publici în cazul în care declarațiile sale sunt contestate.

„Dacă cineva are tupeul să spună că ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie”, a scris acesta.

În prezent, acuzațiile rămân la nivel de declarații publice, fără o poziție oficială comunicată de instituțiile implicate.