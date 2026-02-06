Trump spune nu acordului nuclear în forma actuală: Este un tratat prost negociat, încălcat în mod grav

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins propunerea Rusiei de a extinde voluntar limitele privind desfășurarea armelor strategice nucleare, după expirarea tratatului New Start. Reacția liderului american a venit ca răspuns la inițiativa președintelui rus Vladimir Putin, care sugerase menținerea timp de un an a plafonului de 1.550 de focoase nucleare și 700 de sisteme de livrare, potrivit Reuters.

„În loc să extindem New Start, ar trebui ca experții noștri în domeniul nuclear să lucreze la un nou tratat, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Tratatul New START, semnat în 2010, a fost ultimul acord rămas în vigoare între cele două mari puteri nucleare, după mai bine de jumătate de secol de acorduri de control al armamentului începând din perioada Războiului Rece.

Acesta a permis o singură prelungire, acceptată în 2021 de Vladimir Putin și fostul președinte american Joe Biden.

Donald Trump a calificat acordul drept „un tratat prost negociat” și a susținut că este „încălcat în mod grav”, făcând referire la decizia Rusiei din 2023 de a suspenda inspecțiile la fața locului și alte mecanisme de verificare.

Moscova a justificat această decizie prin sprijinul acordat de Washington Ucrainei în contextul invaziei ruse declanșate în 2022.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Statele Unite vor continua discuțiile cu Rusia, semnalând menținerea unor canale diplomatice deschise pe tema stabilității nucleare.

De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia este pregătită pentru dialog dacă va exista „un răspuns constructiv” din partea Washingtonului. „Dacă vor exista răspunsuri constructive, desigur că vom purta un dialog”, a spus acesta.

Experții în controlul armamentului avertizează că absența unui acord va favoriza o cursă accelerată a înarmării nucleare. Fără limite și mecanisme de transparență, Statele Unite și Rusia ar putea fi tentate să își mărească arsenalele, pe fondul presupunerilor de tip „cel mai rău scenariu” privind intențiile celeilalte părți.

Organizația Națiunilor Unite a îndemnat ambele state să restabilească tratatul, subliniind rolul acestuia în menținerea încrederii și a predictibilității strategice.

China, care deține un arsenal nuclear mult mai redus, estimat la aproximativ 600 de focoase, a catalogat expirarea tratatului drept „regretabilă” și a cerut reluarea dialogului dintre Washington și Moscova pe tema stabilității strategice.

Analiștii de securitate consideră că, în lipsa unui nou acord, mediul strategic global va deveni mai volatil. Rusia și Statele Unite ar putea desfășura, în câțiva ani, sute de focoase nucleare suplimentare.

„Transparența și predictibilitatea sunt beneficii intangibile ale controlului armamentului și susțin descurajarea și stabilitatea strategică”, a declarat Karim Haggag, director al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Știrea a fost relatată de Reuters, pe baza informațiilor furnizate de corespondenți din Moscova, Londra, Washington și Beijing.