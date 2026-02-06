Rusia, subiect-cheie într-un joc de război analizat de liderii europeni

„Război cu Rusia” este scenariul pentru care mai multe guverne europene afirmă că încep să se pregătească, pe fondul deteriorării mediului de securitate de pe continent și al tensiunilor geopolitice crescânde, potrivit The Wall Street Journal.

Potrivit unor evaluări recente realizate de experți în securitate și oficiali europeni, riscul unei incursiuni rusești în state membre ale Alianței Nord-Atlantice și ale Uniunii Europene este considerat mai ridicat decât în anii anteriori.

Un joc de război publicat recent indică faptul că Europa ar putea întâmpina dificultăți majore în cazul unui conflict de amploare, în special din cauza limitărilor logistice, a lipsei de coordonare și a capacităților militare insuficiente în anumite regiuni.

Conform analizei, scenariul simulat pornește de la o posibilă incursiune militară a Rusiei pe teritoriul unor state membre NATO.

Exercițiul a avut ca scop testarea reacției politice și militare a Europei într-un context de criză majoră. Concluzia principală a fost că, deși există voință politică pentru apărare colectivă, mecanismele de răspuns rapid nu sunt pe deplin pregătite.

În materialul de bază se arată că „o incursiune rusă sau chiar o invazie directă în țări membre NATO și UE a devenit mai probabilă”, pe fondul tensiunilor recente.

Declarația este atribuită liderilor europeni din domeniul securității și politicii, care observă o schimbare a echilibrului strategic în regiune.

Un element important menționat în analiza citată este contextul relațiilor transatlantice. Potrivit sursei, tensiunile dintre Europa și președintele american Donald Trump, legate de subiecte precum Groenlanda, Ucraina și comerțul internațional, contribuie la un climat de incertitudine strategică.

În acest sens, textul menționează că „tensiunile Europei cu președintele Trump privind Groenlanda, Ucraina, comerțul și alte chestiuni” sunt considerate factori care pot influența calculele strategice ale Rusiei.

Oficialii europeni avertizează că lipsa unei poziții unitare poate crea vulnerabilități suplimentare.

Jocul de război analizat sugerează că statele europene nu sunt pe deplin pregătite pentru un conflict convențional de mare intensitate.

Printre problemele identificate se numără stocurile limitate de muniție, capacitatea redusă de mobilizare rapidă și dependența de sprijinul logistic extern.

De asemenea, exercițiul scoate în evidență provocările legate de coordonarea politică între statele membre, în special în primele zile ale unui conflict.

Experții subliniază că aceste deficiențe nu indică lipsa angajamentului, ci necesitatea accelerării reformelor în domeniul apărării.

În concluzie, evaluările recente arată că riscul unui război cu Rusia este tratat tot mai serios în capitalele europene.

Fără a face predicții, liderii din domeniul securității consideră că actualul context geopolitic impune consolidarea capacităților defensive și o coordonare mai strânsă între aliați.

Analiza citată evidențiază nevoia de pregătire strategică pe termen lung, într-un mediu internațional marcat de incertitudine și schimbări rapide.