Tensiuni la conferința de presă susținută de Ilie Bolojan: E o întrebare de tip fake-ul cu ceasul

Premierul Ilie Bolojan a avut o reacție tensionată miercuri, în timpul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, după ce a fost întrebat despre declarațiile făcute de Raluca Turcan privind o posibilă implicare a sa în numirea șefilor de parchete și ai serviciilor.

Potrivit unor surse liberale citate de G4Media, Raluca Turcan, membră a conducerii PNL, i-ar fi acuzat în ședința de luni noapte a partidului pe cei care îl contestă pe Ilie Bolojan că urmăresc slăbirea poziției premierului și a președintelui Nicușor Dan în negocierile privind funcțiile de conducere din parchete și serviciile secrete.

Întrebat dacă există un scenariu în care s-ar implica personal în aceste numiri, șeful Executivului a evitat un răspuns pe fond și a criticat modul în care a fost formulată întrebarea, vizibil iritat de subiect.

„E o întrebare de tip fake-ul cu ceasul. Dacă aveți alte întrebări, vă rog! Vă rog să vă respectați colegii! Vă mulțumesc foarte mult! Vă răspund la orice întrebare care ține de aspectele guvernamentale. Pe aspectele politice voi răspunde întotdeauna în contextul politic. (...) V-am dat un răspuns. Dacă aveți, vă rog, alte întrebări”, a declarat premierul, încheind subiectul și invitând presa să adreseze alte întrebări.

Pentru a detensiona atmosfera creată în sala de conferințe de la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogoiu, a intervenit peste jurnalistă, explicând poziția Executivului.

Aceasta i-a transmis că: „Ați pus o întrebare, vi s-a răspuns, în măsura în care vi s-a răspuns puteți să fiți mulțumită sau nu de răspuns, puteți să comentați sau nu. Răspunsul a fost cel pe care domul premier l-a considerat de cuviință. Puteți să fiți nemulțumită, să criticați...”.

Ioana Dogoiu nu a reușit, în mai multe rânduri, să își ducă ideile până la capăt, fiind întreruptă constant de jurnalistă, ceea ce a menținut tensiunea din sală și a prelungit dialogul contradictoriu.

Referindu-se la întrebarea legată de Raluca Turcan, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că lămuririle trebuie cerute direct persoanei vizate. „Dacă aveți precizări în privința a ceea ce a vrut să spună cineva, în speță doamna Turcan, nu aveți decât să o întrebați pe doamna Turcan ce a vrut să spună”, a mai adăugat Ioana Dogoiu.