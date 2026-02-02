Ceasul lui Bolojan. Ce marcă e și cât costă. Explicațiile premierului

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, luni, după ce mai multe publicații au vehiculat informații conform cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro, care nu ar fi inclus în declarația de avere. Oficialul a catalogat aceste informații drept false și a cerut clarificări în fața jurnaliștilor: „Vă rog să vă liniștiți și să nu mai mințiți!”, a transmis premierul, insistând că ceasul său este unul accesibil, nu un obiect de lux.

Pentru a demonstra adevărul, Bolojan le-a arătat jurnaliștilor ceasul de la mână, indicând că nu este un model de lux precum Patek Philippe, ci un ceas marca Timex.

Site-urile specializate arată că ceasurile bărbătești Timex se vând între 200 și 700 de lei.

Bolojan a subliniat că aceste informații neconfirmate pot afecta imaginea sa și a instituției pe care o conduce. „Este un ceas ieftin. Nu există niciun motiv să se facă comparații cu modele de lux sau să se speculeze sume astronomice”, a precizat șeful guvernului. Premierul a adăugat că responsabilitatea jurnaliștilor este să verifice sursele și să publice informații corecte, pentru ca publicul să nu fie indus în eroare.

Tensiunile interne din partid sunt vizibile. Șeful executivului a reiterat că transparența declarațiilor de avere și respectarea normelor etice în viața publică sunt priorități absolute.

Tot luni, Ilie Bolojan a participat la ședințele grupurilor parlamentare ale PNL, unde a susținut colegii care au fost contestați pentru funcțiile din Parlament. Oficialul a subliniat că sprijinul reciproc în cadrul partidului este esențial pentru buna funcționare a legislativului și pentru implementarea programului politic al partidului.

După întâlnirile cu grupurile parlamentare, premierul s-a deplasat la Vila Lac, unde a participat la ședința conducerii PNL, programată pentru ora 18. În cadrul acestei întâlniri, se discută strategia partidului și consolidarea sprijinului intern pentru proiectele legislative aflate pe agenda guvernamentală, potrivit surselor oficiale.

Oficialul a explicat că imaginea liderilor politici și a instituțiilor poate fi afectată de zvonuri neconfirmate. „Ceea ce se vehiculează ca un fapt nu poate fi fals. Zvonurile despre ceas nu reflectă realitatea și creează percepții eronate în rândul publicului”, a spus Bolojan.

Premierul a mai adăugat că respectarea transparenței și corectitudinii în declarațiile publice este vitală pentru menținerea încrederii cetățenilor. „Fiecare român are dreptul la informații corecte. Nu putem permite ca speculațiile să afecteze imaginea și activitatea guvernului și a instituțiilor statului”, a mai declarat Bolojan.