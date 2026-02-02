Ședință PNL. Se aleg noi lideri în Parlament, iar Bolojan ar putea cere vot de încredere

Deputatii și senatorii PNL se reunesc luni, într-o ședință programată la Vila Lac de la ora 18, pentru a-și alege posibilii noi lideri de grup, într-un context politic tensionat între taberele conduse de premierul Ilie Bolojan și Hubert Thuma. Bolojan ar putea solicita un vot de încredere în partid, pe fondul nemulțumirilor liberalilor față de măsurile de austeritate ale Guvernului.

Luni, deputații și senatorii PNL se reunesc pentru a-și alege noi lideri de grup, în contextul tensiunilor dintre taberele conduse de premierul Ilie Bolojan și Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Ședința va avea loc la Vila Lac, începând cu ora 18:00, pe fondul nemulțumirilor unor liberali legate de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Ilie Bolojan ar putea solicita un nou vot de încredere în partid. Hubert Thuma a lansat săptămâna trecută un atac la adresa premierului, bazat pe un video din 2017, în care Bolojan, primar de Oradea la acea vreme, vorbea despre ”confiscarea” bugetului primăriilor de către stat.

La mijlocul lunii decembrie, Hubert Thuma a pierdut funcția de coordonare a PNL București, preluată de Ciprian Ciucu, susținut de Ilie Bolojan, printr-o decizie a conducerii partidului luată în Biroul Politic Național. Thuma rămâne un pol important de putere în PNL, lider controversat în rândul liberalilor și principal contestatar al lui Ilie Bolojan.

În campania electorală, Ciprian Ciucu a recunoscut relația rece cu Hubert Thuma, afirmând că „nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț”. Vineri, Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru publicația G4Media că ia în calcul să ceară un vot de încredere partidului, pe fondul atacurilor interne, dar nu și în coaliție, susținerea guvernului urmând să fie verificată în Parlament.

Ilie Bolojan a declarat că atacurile liderilor PSD au loc în afara coaliției și că, în discuțiile interne, nu este pusă în discuție prestația premierului. El a afirmat că, în ședințele coaliției, acordurile sunt respectate, însă ulterior apar în spațiul public linii de atac care seamănă cu poziții ale opoziției, referindu-se la relația cu PSD și la Sorin Grindeanu.

Șeful Guvernului a mai spus că lipsa de stabilitate politică afectează capacitatea Executivului de a proiecta încredere și predictibilitate în măsurile de ajustare. Potrivit acestuia, stabilitatea este necesară pentru creșterea încrederii partenerilor externi și pentru susținerea politicilor guvernamentale.