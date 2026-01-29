Thuma, atac la Bolojan. Banii direcționați către administrațiile locale, mărul discordiei

Administrația locală trebuie să aibă resurse suficiente pentru a livra rezultate, spune liberalul Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov (CJ), făcând referire la ideea promovată de Ilie Bolojan în perioada în care era la Oradea. Într-o postare de pe Facebook, el a atras atenția asupra dezechilibrelor care afectează administrația locală și a solicitat claritate în privința transferurilor de la bugetul de stat către comunități.

„Pentru administrațiile publice locale, așteptările mele,ca președinte al Consiliului Județean Ilfov, sunt aceleași ca ale primarilor și președinților de consilii județene din toată țara: Claritate în privința transferurilor de la bugetul de stat către comunități și continuitate pentru investițiile începute”, a scris liberalul.

Președintele CJ Ilfov a adăugat că sumele generate în comunități nu trebuie să fie direcționate către bugetul central în detrimentul administrațiilor locale și că autonomia acestora trebuie menținută.

„Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie „confiscate” de bugetul central/de stat și nu vrem să avem mai puțină autonomie locală. Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea: Administrația locală trebuie să aibă resursele necesare pentru a livra rezultate”, a scris el pe Facebook. CJ Ilfov.

În postare, liberalul a atașat și discursul lui Bolojan din 2018.

Thuma subliniază că, deși regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, mecanismul fiscal actual este depășit.

„Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia”, a continuat el.

Thuma a explicat că peste 127.000 de ilfoveni care lucrează în București plătesc anual către bugetul Capitalei un impozit pe venit de peste 1,18 miliarde lei. Salariul mediu brut în București este de 11.928 lei, ceea ce înseamnă un impozit lunar de aproximativ 775 lei pentru fiecare angajat.

„Un exemplu clar: Din datele noastre, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală. Potrivit INS, salariul mediu brut pe București este de 11.928 lei, iar impozitul pe venit lunar este de 775 lei. Rezultatul? Un impozit pe venit anual de 1,18 miliarde lei este virat Municipiului București de ilfovenii care lucrează în București (impozit 775 x 127.284 nr. salariați x 12 luni = 1.183.741.200 lei)”, a explicat acesta.

Thuma a mai spus că, potrivit Legii bugetului de stat, Ilfovul ar fi trebuit să primească în 2025 aproximativ 1,5% din impozitul pe venit colectat în București, însă județul a încasat doar în jur de 100 de milioane de lei. El a susținut ideea unui buget unic metropolitan pentru regiunea București–Ilfov, subliniind că, până la o reorganizare administrativ-teritorială, ar fi corect ca resursele să fie împărțite proporțional cu populația. În acest scenariu, Ilfovul ar trebui să primească de cel puțin cinci ori mai mult decât în 2025.

„Datoria mea față de cetățenii județului Ilfov, care m-au ales în 2024, este să le apăr interesele. Și asta sunt hotărât să fac. În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență”, a arătat el.

La final, liberalul a subliniat că păstrarea sistemului actual de finanțare avantajează un model administrativ ineficient în București și împiedică dezvoltarea Ilfovului.

„Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, a încheiat liberalul.