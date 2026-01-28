Ministrul Dezvoltării, despre Bolojan: Va rămâne premier până când PNL îl va susţine

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că Ilie Bolojan își va păstra funcția de premier atât timp cât beneficiază de susținerea Partidului Național Liberal. „Bolojan, din punctul meu de vedere, va rămâne premier până când PNL îl va susţine”, a afirmat acesta, la Odobeşti.

Referindu-se la contextul politic din interiorul coaliției, Cseke Attila a arătat că actualul acord guvernamental oferă un cadru de predictibilitate până în primăvara anului viitor. Potrivit ministrului, protocolul în vigoare stabilește că PNL desemnează premierul până la acel termen, ceea ce asigură continuitate la nivelul conducerii executive.

„Acum, sigur că se pot întâmpla multe într-o ţară şi într-o guvernare, nu sunt prezicător ca să vă spun ce se va întâmpla peste o săptămână, sau peste două, dar pentru România este important ca această coaliţie să rămână în picioare şi să meargă mai departe”, a afirmat acesta.

Cseke Attila a subliniat că stabilitatea guvernamentală reprezintă o condiție importantă pentru continuarea investițiilor și pentru implementarea reformelor asumate de Executiv. Din perspectiva Ministerului Dezvoltării, finanțarea programelor aflate în derulare și promovarea pachetului de administrație sunt priorități care necesită un cadru politic stabil.

„Este important ca şi statul să îşi reducă cheltuielile. Este vorba nu numai de implementarea acestui pachet, ci şi de mesajul pe care îl dă Guvernul prin această implementare, în sensul în care atât administraţia publică centrală, cât şi cea locală, acolo unde este cazul, se mai subţiază. Nu numai impozitele locale cresc, nu numai viaţa devine mai scumpă, dar şi statul îşi subţiază cheltuielile. Este un mesaj important şi aştept ca acest pachet să fie implementat cât mai rapid, pentru a putea pune în practică acest mesaj”, a explicat ministrul.

Ministrul Dezvoltării s-a aflat miercuri seara la Odobești, unde a participat la inaugurarea primei creșe din județ realizate cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul face parte din programul guvernamental de construire de creșe „Sfânta Ana”.