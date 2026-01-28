Începe reforma companiilor de stat. Transportul feroviar și datoriile istorice, principalele provocări

Guvernul a selectat 22 de companii de stat care vor fi primele vizate în procesul de restructurare, parte a angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Statul deține, în total, peste 1.500 de companii, însă reforma va începe cu cele considerate prioritare.Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că procesul este legat de două termene-cheie asumate prin PNRR.

Primul vizează închiderea interimatelor din consiliile de administrație, termen stabilit pentru 31 martie 2026.

„Avem un jalon important legat de închiderea interimatelor în consiliile de administrație ale companiilor de stat. La acest termen se lucrează intens”, a declarat Gheorghiu pentru Europa Liberă.

Cel de-al doilea termen prevede ca, până la 31 august 2026, Guvernul să prezinte planuri de restructurare pentru cel puțin trei companii de stat.

Ministerele sunt responsabile de inițierea procedurilor de selecție pentru noile conduceri, împreună cu Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP), iar procesul este monitorizat la nivel guvernamental.

Printre domeniile vizate se află transportul feroviar, unde figurează mai multe companii incluse în lista celor 22 selectate: CFR Marfă, CFR Infrastructură, Metrorex, Societatea Telecomunicații CFR și Societatea de Administrare Active Feroviare (SAAF).

Cazul CFR Marfă este unul aparte. Compania trebuia să fie lichidată și înlocuită, din decembrie 2025, cu o nouă entitate a Ministerului Transporturilor, Carpatica Feroviar. Vicepremierul Gheorghiu a recunoscut că procesul este întârziat.

„Este în curs, dar nu a pornit efectiv”, a spus ea.

Reforma companiilor de stat vizează și situația datoriilor către buget. La finalul lunii octombrie 2025, 249 de companii de stat înregistrau restanțe istorice de peste 9,4 miliarde de lei către ANAF. Suma nu a fost achitată integral, iar situația urmează să fie analizată în cadrul procesului de restructurare. La începutul lunii noiembrie 2025, ANAF a trimis somații și a avertizat că poate începe proceduri de executare silită.

Necesitatea accelerării reformei este susținută și de situația finanțelor publice. România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB, echivalentul a 146 de miliarde de lei, din care aproximativ 50 de miliarde de lei au fost plăți pentru dobânzi. În acest context, Guvernul miză pe restructurarea companiilor de stat pentru a reduce pierderile și a diminua presiunea asupra bugetului.