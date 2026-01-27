Ilie Bolojan, despre directorii de companii: Într-adevăr, pot fi schimbați

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că nu a putut înlătura toți managerii companiilor de stat neperformanți din cauza „contractelor blindate”, anunțând noi criterii de evaluare pentru a-i determina să muncească mai eficient.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că o parte dintre directorii de companii din România nu au performat pe măsura funcției și câștigurilor lor. El a explicat că ministerele, dorind să susțină anumite persoane, au creat contracte de management cu criterii de performanță reduse, astfel încât activitatea mediocră să fie considerată îndeplinită.

„Sunt două posibilități, să-și respecte acești noi indicatori, situațiw în care vor rămâne în funcție, sau să nu-l respecte, situație în care, într-adevăr, pot fi schimbați”, a declarat Ilie Bolojan, la RFI .

Bolojan a precizat că acești manageri sunt încă în funcție, însă le-au fost tăiate drepturile salariale care depășeau o anumită limită. Sumele variabile au fost ajustate în anumite zone pentru a ajunge la un nivel considerat decent.

Ilie Bolojan a explicat că există două categorii de manageri în companiile de stat: cei care își fac datoria și trebuie plătiți corespunzător, și cei cu contracte „blindate”, făcute prost în anii anteriori, care nu vor fi schimbați dacă ministerele nu le stabilesc noi indicatori de performanță.

Premierul a precizat că reforma companiilor de stat nu se poate face peste noapte, însă prin presiunea asupra bugetelor și evaluarea anuală, managerii vor fi obligați să respecte noii indicatori. Cei care nu îi vor respecta riscă să fie înlocuiți, iar cei care se conformează vor rămâne în funcție.

Premierul a afirmat că salariile managerilor companiilor de stat „chiar și acum reduse, sunt mari”, subliniind că înainte erau și mai ridicate. El a precizat că există posibilități legale de reducere a acestora, dar orice măsură nelegală poate duce la procese și obligația de a returna sumele.

Bolojan a explicat că ajustările trebuie făcute astfel încât să se asigure o minimă echitate de salarizare, atât în sectorul public, cât și între sectorul public și cel privat, pentru a evita conflicte juridice și dezechilibre între angajați.