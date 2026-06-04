Ana și Iuliana Beregoi susțin că au fost victimele unui incident petrecut într-un restaurant din Chișinău, unde ar fi fost abordate de Andreea Bostănică, mama și mătușa acesteia.

Conflictul a degenerat într-o altercație fizică, iar cele două tinere au ajuns ulterior să solicite îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 3 iunie, într-un local din capitala Republicii Moldova. Potrivit declarațiilor oferite de surorile

Beregoi pentru Libertatea, situația a escaladat rapid după ce Andreea Bostănică ar fi început să le filmeze și să le provoace verbal. Cazul a ajuns și în atenția poliției, fiind depuse plângeri în urma evenimentelor.

În declarația acordată publicației Libertatea, Ana Beregoi a afirmat că se afla la cină împreună cu sora sa și cu partenerul ei după o zi de filmări.

Potrivit acesteia, Andreea Bostănică ar fi intrat în restaurant alături de mama și mătușa sa și s-ar fi îndreptat direct către masa lor. Ana susține că a fost filmată și insultată, iar în momentul în care i-a cerut să înceteze, situația ar fi degenerat într-o agresiune fizică.

„A sărit la mine și a început să mă lovească”, a declarat Ana Beregoi pentru Libertatea.

Tânăra afirmă că în urma incidentului a suferit leziuni în zona feței și a ochiului, i-au fost smulse fire de păr și i-a fost deteriorat aparatul auditiv pe care îl folosește din cauza unui deficit de auz.

Ana Beregoi susține că nu a agresat pe nimeni și că imaginile video surprinse în local, precum și declarațiile martorilor, vor contribui la clarificarea situației.

Și Iuliana Beregoi a oferit propria versiune a evenimentelor. Potrivit acesteia, conflictul ar fi început înainte ca cele trei femei să intre în restaurant.

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Influencerița afirmă că, după ce a fost observată prin geamul localului, mama Andreei Bostănică i-ar fi adresat un gest obscen. Ulterior, spune ea, Andreea Bostănică, mama și mătușa acesteia au intrat în restaurant și s-au apropiat de masa la care se afla.

Iuliana Beregoi susține că, speriată de evoluția situației, s-a îndreptat către personalul restaurantului pentru a cere ajutor. În timp ce discuta cu angajații localului, conflictul dintre sora sa și Andreea Bostănică ar fi escaladat.

„Eu nu am agresat pe nimeni și nu am participat la nicio altercație fizică”, a declarat Iuliana Beregoi pentru Libertatea.

Aceasta afirmă că atât ea, cât și sora sa se consideră victime ale incidentului și că așteaptă ca imaginile video și ancheta autorităților să stabilească exact modul în care s-au desfășurat evenimentele.

În urma conflictului, au fost solicitate servicii medicale, iar persoanele implicate au ajuns la spital pentru evaluări. Totodată, au fost formulate plângeri către autorități.

Până la acest moment, declarațiile publice disponibile provin din partea surorilor Beregoi. Autoritățile urmează să analizeze imaginile video, declarațiile martorilor și celelalte probe care ar putea clarifica responsabilitățile în acest caz.

De asemenea, o poziție oficială a Andreei Bostănică referitoare la acuzațiile formulate de Ana și Iuliana Beregoi nu era disponibilă în momentul redactării acestui articol.