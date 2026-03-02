Războiul influencerițelor ia amploare. Daniela Costețchi, detalii despre persoana care i-a trimis un capac de sicriu la poartă

Scandalul care o implică pe influencerița Daniela Costețchi ia amploare. Influencerița a făcut noi dezvăluiri legate de experiența traumatizată prin care a trecut în ultimul an. După ce a decis să vorbească despre hărțuire, Daniela Costețchi a mărturisit pe Instagram că anchetatorii au înștiințat-o că a stat la masă cu persoana care i-ar trimis capacul de sicriu la poartă. Alături de obiect, făptașul a așezat și o fotografie alb-negru în care tânăra își ținea fiica în brațe.

Influencerița a povestit că, de-a lungul anilor, a trăit sub presiunea unor situații pe care le considera orchestrate de familia Beregoi. Ea a spus că a primit amenințări înfricoșătoare și că ar fi fost obligată să cumpere cadouri scumpe pentru o persoană cunoscută în sfera online.

„Acum o lună în urmă sau acum trei săptămâni, când m-a sunat de la poliție, și m-au întrebat dacă am fost la ziua de naștere a persoanei X și eu am zis că da și mi-a zis că am stat la masă cu persoana care a adus tot coletul la poartă. Mi-a picat cerul în cap”, a afirmat ea.

Daniela Costețchi nu a dorit să dezvăluie identitatea persoanei respective, însă în trecut a acuzat că iubitul Anei Beregoi ar fi fost cel implicat în acest incident. Influencerița subliniază că experiența a afectat-o psihic.

„În mai, atunci când s-a întâmplat toată situația cu sicriul, pe mine m-a tulburat foarte tare psihic și eu m-am închis la mine. Poate trebuia să apelez atunci la terapeut sau la psiholog, dar eu am zis că lasă, că mă descurc singură (…)”, a mai spus ea.

Andreea Bostănică a făcut acuzații grave la adresa Iulianei Beregoi, susținând că aceasta ar fi implicată într-un caz de șantaj investigat de ofițerii de la Crimă Organizată din Republica Moldova. Potrivit Andreei Bostănică, în locuința Iulianei Beregoi ar fi avut loc percheziții, autoritățile confiscând telefoanele și mașinile, precum și bunurile prietenilor implicați în șantaj.

Ancheta a vizat perioada martie 2021 – mai 2025 și a arătat că persoanele implicate șantajau mai mulți influenceri, cerându-le bani și bunuri pentru a-și proteja conturile de social media.

Daniela Costețchi a fost una dintre victime. Ea a povestit că, în noaptea de 4 spre 5 mai 2025, tatăl ei a sunat-o plângând, anunțând-o că la poarta lor fusese lăsat un capac de sicriu, cu cruce, numele ei, poza ei și a fiicei sale Leila și data presupusă a decesului. Sicriul a fost plasat pe 5 mai, iar data indicată pentru deces era 15 mai 2025, la zece zile distanță.

Tânăra a dezvăluit că a recunoscut ușa de la apartamentul implicat în incident și a legat întâmplarea de tatăl fetei, despre care se spunea că era director la cimitir. Aceasta ar fi plătit, alături de cealaltă victimă, o sumă de 47.200 de euro către suspecți, conform autorităților moldovene. În urma celor 10 percheziții efectuate, opt persoane cu vârste între 18 și 47 de ani au fost anchetate, iar una a fost reținută.