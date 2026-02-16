Monden

Andreea Bostănică, cadouri de jumătate de milion de euro de la fostul iubit

Andreea Bostănică/ Sursa foto Instagram
Andreea Bostănică a primit cadouri de la fostul iubit de sute de mii de euro. Unul dintre aceste daruri este o mașină de lux, un Mercedes G Brabus, a cărui valoare ajunge la jumătate de milion de euro.

Bostănică, mai puțin iubită, dar mai bogată

Regina tiktokului a precizat la un podcast că toate cadourile pe care le-a primit de la Abush sunt trecute pe numele ei. De altfel, aceasta a explicat că dacă nu ar fi fost așa nu ar fi considerat că sunt cadouri.

Andreea Bostănică mașină. Sursa foto Instagram

”Altfel, dacă nu erau pe numele meu nu erau cadouri. Nu râd, dar sunt sceptică la persoanele care spun că au primit un apartament sau o mașină, casă. Dar de fapt casa aceea, juridic vorbind nu este casa ta, nu este mașina ta”, a spus Andreea Bostănică.

O artistă bogată, din diferite surse

Aceasta a mai explicat că tot ce a afirmat că a primit de la case de vacanță la bijuterii scumpe sunt ale ei, din punct de vedere juridic. ”Pe acte nu scrie numele tău ori e în leasing, ceea ce însemană că nu e al tău.

Deci eu tot ce am afirmat că am primit cadou de la el: o bijuterie, mașină, ori casă de vacanță, totul este pe numele meu, normal”, a mai spus influencerița.

De la cine sunt cadourile

Pe de altă parte, Abush spune că el nu i-ar fi oferit acele cadouri scumpe. Că i-a dat bijuterii și a ajutat-o cu bani împrumut pe care aceasta ar fi întârziat să îi dea înapoi. Dar nici vorba despre bijuterii atât de scumpe.

Ba mai mult acesta l-ar fi ajutat pe fratele acesteia să meargă la Moscova la spital pentru că ar fi avut nevoie. Iar în acest moment Abush spune că se simte amenințat de anumiți oameni din Rusia care ar fi în spatele Andreei.

