Însoțitorii de zbor atrag atenția asupra unui comportament frecvent întâlnit la bordul avioanelor: atingerea fizică a membrilor echipajului de către pasageri pentru a le solicita atenția, potrivit Fox News.

Mai mulți profesioniști din industrie spun că acest gest, deși adesea făcut fără intenții negative, este perceput drept o încălcare a spațiului personal și profesional.

Subiectul a fost discutat recent în cadrul podcastului „Jumpseat Chronicles”, unde mai mulți însoțitori de bord cu experiență au explicat de ce consideră că pasagerii ar trebui să folosească alte metode pentru a solicita ajutor în timpul zborului.

Joshua Boyd, co-gazda podcastului și însoțitor de bord, a declarat că atingerea fizică a membrilor echipajului este una dintre cele mai comune situații cu care se confruntă personalul de cabină.

„Suntem împunși și atinși în mod constant ca însoțitori de bord”, a afirmat acesta. Boyd a adăugat că fenomenul este atât de răspândit încât, în glumă, membrii echipajului spun că ar fi devenit milionari dacă ar fi primit câte un dolar de fiecare dată când li s-a întâmplat.

Potrivit acestuia, pasagerii au la dispoziție metode simple și eficiente pentru a solicita asistență, precum utilizarea butonului de apel, contactul vizual sau o solicitare verbală politicoasă.

Diane Gottsman, expert în etichetă și fondatoarea Școlii de Protocol din Texas, consideră că atingerea unui însoțitor de bord pentru a-i atrage atenția nu este potrivită.

„Așa cum nu ai atinge pasagerul care stă lângă tine, nu ar trebui să atingi nici un însoțitor de bord pentru a-i atrage atenția”, a declarat aceasta pentru Fox News Digital.

Specialista recomandă ca pasagerii să folosească un salut discret, un contact vizual sau butonul de apel disponibil deasupra fiecărui loc.

În opinia sa, chiar și o formulare verbală mai fermă, precum „scuzați-mă”, este mai potrivită decât atingerea brațului, umărului sau a altor părți ale corpului unei persoane aflate în timpul serviciului.

Gottsman a subliniat că pasagerii nu cunosc întotdeauna activitățile pe care le desfășoară echipajul în acel moment și nici responsabilitățile acestora.

„Prioritatea lor principală este siguranța pasagerilor aflați la bordul aeronavei”, a explicat experta.

Ea a adăugat că regulile de bază ale etichetei presupun respectarea atât a locului de muncă al unei persoane, cât și a spațiului său personal.

Discuția a continuat și pe platforma Reddit, unde numeroși utilizatori au împărtășit experiențe similare. O parte dintre participanți au susținut poziția însoțitorilor de bord și au cerut promovarea unor reguli mai clare privind comportamentul pasagerilor.

„Dacă aveți nevoie de atenția noastră, vă rugăm să folosiți butonul de apel sau vocea dumneavoastră, dar vă rugăm să nu ne atingeți”, a scris un utilizator.

Totuși, nu toți participanții la discuție au fost de acord. Unii au argumentat că o atingere ușoară pe umăr este considerată, în multe contexte sociale, o metodă acceptabilă de a atrage atenția unei persoane, mai ales într-un mediu zgomotos precum cabina unui avion.

Alți călători au afirmat că solicitările verbale nu sunt întotdeauna auzite de membrii echipajului, în special pe zborurile aglomerate sau în timpul serviciului de masă.

Mesajul transmis de personalul navigant este simplu: pasagerii sunt încurajați să folosească sistemele special create pentru comunicarea cu echipajul.

Butonul de apel, contactul vizual și solicitările verbale politicoase sunt considerate cele mai potrivite metode pentru a cere ajutor în timpul zborului, fără a încălca limitele personale ale celor care lucrează la bord.