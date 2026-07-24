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Marea problemă a părinților când zboară cu avionul. Ce sfaturi au specialiștii

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Marea problemă a părinților când zboară cu avionul. Ce sfaturi au specialiștiiAvion / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Doar șase companii aeriene europene garantează gratuit locurile alăturate pentru copii, potrivit AirAdvisor, care atrage atenția asupra lipsei de uniformitate.

Marea problemă a părinților când zboară cu avionul

Odată cu începerea vacanței școlare în Europa și cu milioane de familii pregătindu-se să plece cu avionul, iar o nouă analiză AirAdvisor arată că doar șase mari companii aeriene europene garantează gratuit așezarea copilului lângă unul dintre părinți: British Airways, Finnair, SAS, KLM, Air France și LOT Polish Airlines.

Aceeași cercetare arată că operatorii low-cost, printre care Ryanair, easyJet și Wizz Air, oferă rareori meniuri pentru copii sau divertisment la bord, iar unele companii pot percepe în continuare taxe suplimentare doar pentru ca membrii unei familii să poată sta împreună.

UE vrea ca locurile alăturate pentru părinți și copii să fie oferite gratuit

Concluziile vin la doar câteva săptămâni după ce negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns, la jumătatea lunii iunie 2026, la un acord provizoriu prin care companiile aeriene ar urma să fie obligate prin lege să ofere gratuit locuri alăturate copiilor sub 14 ani care călătoresc împreună cu un părinte, precum și pasagerilor cu dizabilități și însoțitorilor acestora.

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Avion. Sursa foto: Freepik

Acordul face parte din prima reformă a normelor UE privind drepturile pasagerilor aerieni din 2004 încoace. Acesta trebuie încă supus votului în plenul Parlamentului European și nu ar urma să intre în vigoare mai devreme de a doua jumătate a anului 2027.

Prin urmare, familiile care călătoresc în această vară rămân în continuare la discreția politicilor fiecărei companii aeriene, precum cele analizate în clasamentul AirAdvisor.

Ce pot face părinții pentru o experiență plăcută atunci când călătoresc cu avionul

Iulie este cea mai aglomerată lună a anului pentru călătoriile cu avionul în familie în Europa, odată cu încheierea anului școlar și atingerea vârfului rezervărilor pentru vacanța de vară.

Pentru părinți, alegerea companiei aeriene poate face diferența dintre un zbor ușor de gestionat și unul dificil, cu mult înainte ca avionul să părăsească poarta de îmbarcare.

AirAdvisor a evaluat principalele companii aeriene europene pe baza a patru criterii esențiale pentru familii: garantarea locurilor alăturate, transportul gratuit al căruciorului pentru copii, disponibilitatea meniurilor dedicate celor mici și accesul la divertisment la bord.

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