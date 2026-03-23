O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens

Prețurile biletelor de avion cresc semnificativ în 2026, iar sezonul estival ar putea deveni cel mai scump din ultimii ani. Industria aeriană traversează o perioadă dificilă, după pierderi de aproximativ 53 de miliarde de dolari acumulate de la începutul conflictului din Iran.

Una dintre principalele cauze este creșterea rapidă a costului combustibilului. Dacă în mod normal acesta reprezenta aproximativ o treime din cheltuielile operaționale ale companiilor aeriene, în prezent ponderea a crescut semnificativ și influențează direct tarifele pentru pasageri.

„La aeroportul Otopeni prețul unei tone de kerosen pentru avioane a ajuns la peste 1700 dolari. Era 850 de dolari/tona înainte de începerea războiului in 28 Februarie. Pe alte aeroporturi a sărit de 2000 dolari/tona. Se întâmplă asta în special din cauza închiderii rafinăriilor din Orientul Mijlociu si a micșorării ofertei/producției. Companiile aeriene deja analizează mărirea prețurilor la biletele de avion, ATENTIE, inclusiv la biletele deja vândute”, a scris Răzvan Pascu într-o postare pe Facebook.

El a adăugat: „SAS si Air New Zealand deja au făcut-o, de ieri a făcut-o si AEGEAN in Grecia, care a introdus o taxa suplimentara de combustibil de 14 euro per segment de zbor (pe zborurile internaționale). Pentru ca industria aeronautica funcționează cu marje foarte-foarte mici și face bani doar din volume mari, probabil se va întâmpla asta și pe unele zboruri din România, pe unele companii aeriene și probabil supra-taxa va fi de 10-15 euro/sens pe zboruri scurte de genul Antalya sau 30 euro/sens pe zboruri de 3 ore”.

În același timp, închiderea unor spații aeriene obligă companiile să evite zonele de risc. Astfel, zborurile devin mai lungi, consumul de combustibil crește, iar costurile operaționale se majorează.

Pentru a limita pierderile, mai multe companii aeriene au redus numărul de zboruri. Au eliminat rutele mai puțin profitabile și au scăzut frecvența curselor, în special pe direcția Asia. Efectele sunt deja vizibile: sunt mai puține locuri disponibile, întârzierile apar mai des, iar sistemul aerian devine tot mai aglomerat și mai puțin eficient.

Costurile mai mari sunt transferate treptat către consumatori, iar scumpirile sunt deja evidente și vor continua în lunile de vară, când cererea atinge nivelul maxim.

Companiile aeriene încearcă să își protejeze profiturile, însă prețurile ridicate pot descuraja călătoriile. Rutele lungi sunt cele mai afectate, deoarece implică costuri considerabil mai mari.

Sezonul estival este esențial pentru veniturile companiilor aeriene, însă contextul actual pune o presiune mare asupra întregului sector. Fără o stabilizare rapidă a situației geopolitice, vara 2026 poate aduce tarife record, capacitate redusă și un nivel ridicat de incertitudine. De asemenea, specialiștii avertizează că efectele pot continua și după sezonul turistic.

Cele mai mari companii aeriene din Europa anunță că scumpirea combustibililor, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, va duce la creșterea prețurilor biletelor și le recomandă pasagerilor să își facă rezervările din timp, potrivit The Guardian. Deși operatorii s-au protejat parțial de aceste scumpiri, șefii companiilor spun că nu vor putea transfera costurile suplimentare către pasageri decât pentru o perioadă limitată.

Directorii de aeroporturi au declarat pentru Financial Times că lipsa combustibilului ar putea determina limitarea zborurilor. În același timp, unele companii, precum SAS, au anulat deja anumite rute. De asemenea, Air France-KLM ia în calcul reducerea serviciilor către unele destinații din Asia, dacă realimentarea pentru zborurile de întoarcere în Europa devine mai dificilă, a anunțat directorul Ben Smith.

Potrivit The Guardian, șeful Ryanair, Michael O’Leary, a exclus schimbări imediate, dar a avertizat că scumpirile pot deveni o problemă pentru companiile aeriene dacă vor continua timp de șase luni.