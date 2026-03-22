Măsuri de urgență în Slovenia. Armata intervine pentru distribuția carburantului

Slovenia a introdus duminică măsuri restrictive privind achiziția de combustibil, în contextul unei crize de aprovizionare care a provocat aglomerație și cozi în numeroase stații din întreaga țară, potrivit Reuters.

Noile reguli stabilesc un plafon de 50 de litri pe zi pentru persoanele fizice, în timp ce firmele și fermierii pot alimenta până la 200 de litri. Autoritățile au precizat că aceste limite sunt temporare și vor rămâne în vigoare până la stabilizarea situației din rețeaua de distribuție.

Decizia a venit după ce cea mai mare companie de distribuție a carburanților din Slovenia, Petrol, s-a confruntat cu dificultăți majore în alimentarea stațiilor. În ultimele zile, mai multe puncte de distribuție au înregistrat cozi lungi, iar unele unități au fost nevoite să suspende activitatea.

Guvernul de la Ljubljana a încercat să calmeze populația, susținând că nu există o lipsă reală de resurse. Prim-ministrul Robert Golob a declarat că situația este cauzată în principal de probleme logistice și de distribuție, nu de lipsa stocurilor. „Depozitele sunt pline și nu vor exista penurii”, a afirmat acesta, explicând că dificultățile apar în transportul combustibilului către benzinării.

Executivul a anunțat, de asemenea, implicarea armatei pentru sprijin logistic. Cisterne militare urmează să fie folosite pentru a asigura aprovizionarea stațiilor, în încercarea de a reduce presiunea din sistemul civil de distribuție.

În paralel, autoritățile au cerut operatorilor din domeniu să transmită zilnic informații despre nivelul stocurilor, pentru a putea monitoriza evoluția pieței și a interveni rapid dacă situația se deteriorează.

Oficialii sloveni au legat parțial această criză de tensiunile internaționale, inclusiv de efectele războiului din Iran asupra pieței globale de energie. Creșterea incertitudinii privind aprovizionarea cu petrol a determinat, potrivit autorităților, un comportament de stocare preventivă din partea populației și a unor transportatori, ceea ce a amplificat presiunea asupra stațiilor.

„Nu credeam că va fi legat atât de repede de evenimentele din Iran”, a declarat un turist aflat în Ljubljana, surprins de situația din teren.

În același timp, unele rețele de distribuție, inclusiv stațiile grupului maghiar MOL, au rămas funcționale, dar au introdus la rândul lor limite pentru alimentare, de aproximativ 30 de litri pentru persoane fizice.

Măsurile au fost adoptate într-un context politic sensibil, chiar în ziua alegerilor parlamentare din Slovenia, unde competiția electorală dintre premierul Robert Golob și liderul opoziției Janez Janša a fost influențată indirect de criza combustibilului, devenită unul dintre subiectele centrale ale zilei de vot.