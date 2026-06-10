Noua legislație europeană va impune reguli stricte de vizibilitate în mediul online. Astfel, materialele de tip deepfake, dar și textele create sau modificate cu ajutorul tehnologiei, care abordează teme de interes public, vor trebui semnalate într-un mod extrem de clar, conform Reuters.

O altă modificare importantă vizează interacțiunea directă cu publicul. Cetățenii vor trebui avertizați în mod explicit în momentul în care discută cu un sistem de IA interactiv, cum este cazul roboților de chat. Scopul principal al acestor măsuri este de a le permite oamenilor să identifice rapid conținutul artificial, diminuând considerabil tentativele de dezinformare sau manipulare.

La realizarea acestui ghid au lucrat șase experți independenți, care au integrat propuneri venite de la peste 180 de entități relevante. În procesul de consultare au fost implicate companii tehnologice, asociații profesionale, IMM-uri, reprezentanți ai mediului universitar, instituții publice și organizații din societatea civilă.

Documentul este structurat în două mari capitole: unul dedicat celor care dezvoltă tehnologia și celălalt destinat celor care o operează în viața de zi cu zi.

Prima secțiune se concentrează pe creatorii de sisteme de Inteligență Artificială generativă. Aceștia vor trebui să implementeze soluții tehnice prin care fișierele audio, imaginile, clipurile video sau textele generate artificial să includă marcaje speciale. Aceste amprente digitale trebuie să fie detectabile automat de către alte sisteme informatice pentru a certifica originea artificială a conținutului.

Cea de-a doua parte a codului vizează operatorii acestor platforme. Aceștia au datoria de a pune etichete vizibile pe deepfake-uri și pe textele generate de IA care ajung în spațiul public, mai ales atunci când materialele respective nu au trecut printr-un proces de verificare umană sau printr-un control editorial clasic.

Aceste noi standarde de transparență vin în completarea regulilor deja existente în Regulamentul privind IA, care vizează modelele de uz general și sistemele considerate cu grad ridicat de risc. Inițiativa urmărește să creeze un cadru sigur și responsabil pentru evoluția tehnologică în Europa.

În acest moment, documentul este deschis pentru semnare. Companiile care vor adera la acest cod și vor primi validarea oficială din partea Comisiei Europene și a Comitetului pentru IA vor putea demonstra mult mai ușor că respectă legea din 2026.

Ulterior, normele vor fi completate de un set de orientări practice emise de executivul de la Bruxelles. Potrivit comunicatului oficial al Reprezentanței Comisiei Europene în România, aceste ghiduri vor clarifica obligațiile legale și vor acoperi zonele nereglementate de actualul cod, oferind un sprijin real pentru întreaga industrie IT.