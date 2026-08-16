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Sondaj INSA în Germania: Blocul CDU/CSU prăbușit la 20%, în timp ce extrema dreaptă își consolidează prima poziție înaintea alegerilor regionale

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Sondaj INSA în Germania: Blocul CDU/CSU prăbușit la 20%, în timp ce extrema dreaptă își consolidează prima poziție înaintea alegerilor regionaleGermania. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Blocul conservator din Germania reuneşte cele mai puţine intenţii de vot din ultimii cinci ani în rândul electoratului, indică un sondaj de opinie realizat săptămânal de INSA, după cum informează dpa.

Sondaj INSA în Germania: Blocul CDU/CSU prăbușit la 20%, în timp ce extrema dreaptă își consolidează prima poziție înaintea alegerilor regionale

Sondajul, realizat pentru publicaţia Bild am Sonntag, arată că blocul conservator format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi aliatul său bavarez tradiţional, Uniunea Creştin-Socială (CSU), este creditat cu doar 20% din intenţiile de vot, proporţia cea mai mică înregistrată după octombrie 2021 de conservatori.

Merz

Merz / sursa foto: captură video

Extrema dreaptă rămâne în fruntea preferințelor

Pe prima poziţie rămâne 'Alternativa pentru Germania' (AfD), cu 28% din intenţiile de vot.

Verzii ar obţine 13% din sufragii, în timp ce Partidul Social-Democrat (SPD) şi Die Linke rămân fiecare la 12%.

Situația partidelor mici la pragul electoral

La fel ca în sondajul precedent, liberalii (FDP) ar depăşi pragul de 5% din voturi necesar pentru accederea în parlament. În schimb, Alianţa Sahra Wagenknecht ar obţine doar 3% din sufragii şi nu ar reuşi să intre în parlament.

Miza alegerilor regionale din septembrie

În septembrie vor avea loc alegeri regionale în landurile Saxonia-Anhalt (6 septembrie), Mecklenburg-Pomerania Inferioară şi Berlin (20 septembrie), iar AfD este decisă să înregistreze scoruri istorice.

Sondajul INSA a fost realizat pe baza unor interviuri desfăşurate în perioada 10-14 august, pe un eşantion de 1.203 persoane cu drept de vot. Marja de eroare a sondajului este de +/- 3,1 puncte procentuale.

Altfel, săptămâna trecută, autoritățile din Germania au identificat o intensificare a campaniilor de dezinformare atribuite Rusiei înaintea alegerilor regionale programate luna viitoare în mai multe landuri, potrivit unor surse din domeniul securității.

Oficialii susțin că operațiunile urmăresc amplificarea tensiunilor politice și afectarea încrederii în partidele aflate la guvernare.

Alegeri regionale vor avea loc în Berlin, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, într-un context în care sondajele de opinie indică o creștere semnificativă a sprijinului pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Formațiunea ar putea obține un rezultat istoric, inclusiv posibilitatea de a forma guvernul în landul estic Saxonia-Anhalt.

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