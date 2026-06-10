Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat pentru prima dată după 1989 lista contractelor prin care imobile aflate în proprietatea statului sunt date în folosință persoanelor juridice. Informațiile au fost făcute publice în baza unei Hotărâri de Guvern adoptate recent și includ date despre adrese, suprafețe, chirii și modalitatea de atribuire a imobilelor.

USR a anunțat că RA-APPS a publicat lista contractelor referitoare la imobilele statului aflate în administrarea instituției și utilizate de persoane juridice.

Potrivit formațiunii, documentele sunt disponibile public pe site-ul regiei și conțin informații privind adresele imobilelor, suprafețele acestora, valoarea contractelor și modul în care au fost atribuite.

Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, a comentat publicarea informațiilor și a afirmat că procesul nu a fost lipsit de dificultăți.

„Rezistenţa a fost reală. 30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moşia nimănui”, a afirmat Dan Reşitnec, secretar general al Guvernului.

Actul normativ care stabilește publicarea acestor informații a fost adoptat de Guvern la finalul săptămânii trecute. Hotărârea completează cadrul de funcționare al RA-APPS și introduce obligația publicării periodice a informațiilor privind imobilele aflate în administrarea instituției. Conform noilor prevederi, lista tuturor imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a statului și administrate de RA-APPS va fi publicată de două ori pe an, la datele de 10 iunie și 10 decembrie.

Datele vor rămâne disponibile pe site-ul instituției pentru o perioadă de șase luni.

Noile obligații de transparență nu se limitează la contractele de folosință a imobilelor. După intrarea în vigoare a actului normativ, RA-APPS va publica lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, informații privind lucrările de reparații, utilare, mobilare, construire și renovare decontate în luna precedentă.

Aceste date vor fi afișate pe pagina de internet a instituției.

Legislația stabilește reguli diferite pentru sumele încasate din închirierea imobilelor administrate de RA-APPS, în funcție de regimul juridic al acestora.

În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică a statului, regia reține 50% din chiria încasată pentru administrarea, întreținerea și repararea acestora, iar restul sumelor este virat la bugetul de stat.

Pentru imobilele aflate în proprietatea privată a statului, chiria rămâne integral la dispoziția RA-APPS și este utilizată pentru autofinanțare, cheltuieli de funcționare, reparații și investiții.