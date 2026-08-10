Guvernul a aprobat luni 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre, pe fondul secetei hidrologice severe. Intervențiile vizează două puncte critice din județul Constanța și trebuie să contribuie la menținerea debitului de apă necesar Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Suma va fi alocată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, au anunțat reprezentanții Executivului după ședința extraordinară de luni.

Cele 5,1 milioane de lei vor fi folosite exclusiv pentru lucrări de adâncire a albiei Dunării în două zone considerate critice. Pentru intervenția de la Cochirleni, în județul Constanța, pe sectorul cuprins între kilometrii fluviali 309 și 304, au fost alocate 2,55 milioane de lei.

Din albia Dunării urmează să fie extrași în această zonă aproximativ 50.000 de metri cubi de material. Alte 2,55 milioane de lei vor fi folosite pentru lucrările din punctul critic Caragheorghe–Turcescu, tot în județul Constanța, pe sectorul cuprins între kilometrii fluviali 345 și 342.

În total, intervențiile presupun extragerea a aproximativ 100.000 de metri cubi de material din albia Dunării.

Noua alocare completează suma de 7 milioane de lei aprobată de Guvern pe 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche.

În cadrul acelei intervenții este prevăzută amplasarea etapizată a unor barje metalice, astfel încât o cantitate mai mare de apă să fie dirijată către Dunărea Veche.

Măsurile sunt luate în contextul nivelului scăzut al apei și al secetei hidrologice severe.

Intervențiile finanțate prin noua alocare vor putea continua până la încetarea stării de alertă.

Guvernul anunță că lucrările contribuie la reducerea riscului ca nivelul scăzut al Dunării să afecteze capacitatea de producție a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și la menținerea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Intervenția are caracter temporar și etapizat, iar efectele asupra regimului hidrologic și morfologic al Dunării, precum și asupra mediului, vor fi monitorizate.