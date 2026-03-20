Transportatorii cer măsuri urgente legate prețurile carburanților. Apel disperat către Guvernul Bolojan

Reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului măsuri urgente pentru a limita scumpirea carburantului, avertizând că majorarea accelerată a prețului motorinei poate provoca falimente în lanț, creșterea șomajului și scumpiri generale în economie. Potrivit sursei, plafonarea prețurilor la carburanți este esențială pentru economia României și reprezintă o măsură de protecție pentru transportatori.

Reprezentanții COTAR îi transmit premierului Ilie Bolojan că miliardul încasat lunar la buget din accizele la carburanți ar putea fi mult mai costisitor pe termen lung, dacă vor urma falimente în lanț ale firmelor, creșterea șomajului și lipsa resurselor alimentare.

„Motorina înseamnă transporturi de mărfuri și de persoane, iar scumpirea ei duce, automat, la creșterea tuturor prețurilor și la distrugerea economiei României”, se arată în comunicat.

Reprezentanții COTAR au propus reducerea temporară a accizelor sau scăderea acestora cu 40%, însă reprezentanții organizației susțin că niciuna dintre propuneri nu a fost aplicată, din cauza pierderilor estimate la bugetul statului.

„Un calcul matematic arată o scădere cu 1 miliard de lei pe lună în colectarea veniturilor la bugetul statului”, mai arată reprezentanții COTAR.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, afirmă că măsurile luate până acum de stat nu acoperă pierderile transportatorilor.

„Am ajuns, inițial, la o înțelegere, iar statul va subvenționa motorina pentru transportatori, dar suma agreată este mult prea mică în contextul actual și nu va acoperi pierderile, mai ales dacă se ajunge la dublarea prețului motorinei față de momentul în care costurile au început să crească brusc, fără nicio justificare, deși chiar ministrul Energiei declara că România își folosește rezervele care acoperă nevoile pentru cel puțin 5 luni. Este inadmisibil să vedem cum statul nu ia măsuri de stopare a acestei specule, deși prețurile care cresc zilnic în țara noastră nu au legătură cu importurile și cu situația din Orientul Mijlociu”, a explicat el.

Organizația avertizează că scumpirile vor afecta întreaga economie.

„Economia va fi în scădere, la fel și banii colectați din accize și din activitățile economice. După o astfel de criză urmează un val de falimente și de șomaj, la care se poate adăuga blocarea lanțurilor de aprovizionare a magazinelor cu alimente. Creșterea tuturor prețurilor înseamnă foamete, creșterea criminalității și imposibilitatea de a mai colecta acele sume la bugetul statului. Miliardul calculat matematic nu va mai ajunge la buget, iar România va plăti mult mai scump. Această criză nu poate fi o oportunitate pentru stat de a aduna mai mulți bani la buget”, mai spun reprezentanții COTAR.

În urma discuțiilor cu ministrul Finanțelor și ministrul Transporturilor, Guvernul a decis prelungirea perioadei de acordare a subvențiilor pentru transportatori între 1 aprilie și 31 decembrie 2026, majorând suma de la 65 la 85 de bani pe litru de motorină. Organizația consideră însă că măsura este insuficientă în contextul creșterii accelerate a costurilor.

Cei de la COTAR au amintit că astfel de măsuri au fost adoptate și în alte state europene.

„Toate celelalte țări își protejează cetățenii și economia, prin măsuri de plafonare a prețurilor carburanților sau de reducere a accizelor. Recent, Italia a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie, printr-un decret aprobat de guvern. Italia a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro”, se arată în comunicat.

Austria a adoptat, de asemenea, reduceri temporare ale taxelor pe benzină și motorină și a limitat marjele comercianților, pentru a proteja consumatorii de scumpirea petrolului.

COTAR atrage atenția că în România majorarea prețurilor la carburanți este determinată și de creșterile succesive ale accizelor, aplicate de la 1 ianuarie 2026, și de majorarea TVA la 21%, începând cu 1 august 2025. Reprezentanții organizației subliniază că, în prezent, România are carburanți mai scumpi decât Austria și Spania, în timp ce Bulgaria a menținut unele dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, prin aplicarea accizei minime permise de legislația europeană.