Prețurile carburanților au crescut din nou în România. Cât a ajuns vineri, 20 martie, un litru de benzină standard

Prețurile carburanților au crescut din nou în România. Cât a ajuns vineri, 20 martie, un litru de benzină standardBenzinărie. Sursa foto: Pixabay
Carburanții s-au scumpit din nou în România pe 20 martie 2026, potrivit economica.net. Prețurile au ajuns la 8,940 lei/l pentru benzină și 9,59 lei/l pentru motorină, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al controalelor ANAF.

Scumpiri consecutive pe piața carburanților din România

Prețurile carburanților au continuat să urce în România vineri, 20 martie 2026, marcând a patra zi consecutivă de majorări. Evoluția vine pe fondul tensiunilor internaționale și al volatilității din piața energetică, care influențează direct cotațiile petrolului și ale produselor rafinate. Creșterile sunt raportate ca fiind unele dintre cele mai accentuate din ultimele luni, în condițiile în care piața reacționează la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

Prețurile carburanților din România au explodat vineri, 20 martie

În stațiile monitorizate din București, inclusiv la o unitate Petrom din strada Brașov, Sector 6, au fost consemnate noi tarife.

Benzina standard a ajuns la 8,940 lei pe litru, după o creștere de 15 bani. În același timp, motorina standard a urcat la 9,59 lei pe litru, înregistrând un avans de 19 bani pe litru.

Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci
Tzancă Uraganu, manea pentru Cristian Rizea: Fraierică, fraiere, s-a văzut valoarea ta/Ești cel mai ratat sifon, te-ai urcat în avion

Potrivit datelor disponibile, acestea sunt unele dintre cele mai mari ajustări zilnice de preț de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, care a influențat în mod direct piața internațională a energiei.

Benzinărie

Benzinărie. Sursa foto: Freepik

Tensiunile internaționale amplifică presiunea asupra pieței energetice

Evoluțiile recente ale prețurilor sunt puse în legătură cu contextul geopolitic tensionat, care a determinat creșteri succesive ale cotațiilor la petrol, carburanți și gaze naturale la nivel global.

Pe fondul acestei volatilități, ajustările de preț au devenit mai frecvente, fiind raportate mai multe majorări succesive într-un interval scurt de timp.

ANAF anunță controale pe lanțul de distribuție al carburanților

După ultimele scumpiri, autoritățile fiscale au anunțat verificări la nivel național. Direcția de control vizează întregul lanț de distribuție, de la importatori până la stațiile de comercializare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală precizează că verificările urmăresc eventuale nereguli fiscale și posibile practici care pot influența piața.

În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat a serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, arată Agenţia, joi, într-un comunicat de presă.

Motivația pe care familia i-a impus-o lui Damian Drăghici, în copilărie: Ori muzică, ori pușcărie
Călătorii, vacanțe, etc
Povestea Premiului Grammy câștigat de Damian Drăghici împreună cu legendarul Paul Winter

