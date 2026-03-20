Prețurile carburanților au crescut din nou în România. Cât a ajuns vineri, 20 martie, un litru de benzină standard

Carburanții s-au scumpit din nou în România pe 20 martie 2026, potrivit economica.net. Prețurile au ajuns la 8,940 lei/l pentru benzină și 9,59 lei/l pentru motorină, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al controalelor ANAF.

Prețurile carburanților au continuat să urce în România vineri, 20 martie 2026, marcând a patra zi consecutivă de majorări. Evoluția vine pe fondul tensiunilor internaționale și al volatilității din piața energetică, care influențează direct cotațiile petrolului și ale produselor rafinate. Creșterile sunt raportate ca fiind unele dintre cele mai accentuate din ultimele luni, în condițiile în care piața reacționează la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.

În stațiile monitorizate din București, inclusiv la o unitate Petrom din strada Brașov, Sector 6, au fost consemnate noi tarife.

Benzina standard a ajuns la 8,940 lei pe litru, după o creștere de 15 bani. În același timp, motorina standard a urcat la 9,59 lei pe litru, înregistrând un avans de 19 bani pe litru.

Potrivit datelor disponibile, acestea sunt unele dintre cele mai mari ajustări zilnice de preț de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, care a influențat în mod direct piața internațională a energiei.

Evoluțiile recente ale prețurilor sunt puse în legătură cu contextul geopolitic tensionat, care a determinat creșteri succesive ale cotațiilor la petrol, carburanți și gaze naturale la nivel global.

Pe fondul acestei volatilități, ajustările de preț au devenit mai frecvente, fiind raportate mai multe majorări succesive într-un interval scurt de timp.

După ultimele scumpiri, autoritățile fiscale au anunțat verificări la nivel național. Direcția de control vizează întregul lanț de distribuție, de la importatori până la stațiile de comercializare.

Agenția Națională de Administrare Fiscală precizează că verificările urmăresc eventuale nereguli fiscale și posibile practici care pot influența piața.

„În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat a serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, arată Agenţia, joi, într-un comunicat de presă.