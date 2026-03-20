Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, în timp ce tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz se amplifică. Live text

Emiratele Arabe Unite, Kuweitul, Arabia Saudită și Bahrain au raportat atacuri cu rachete și drone în ultimele ore, potrivit BBC.

Ministerul Apărării al EAU spune că răspunde în prezent amenințărilor venite din Iran și le-a spus locuitorilor că ar putea auzi bubuituri de la sistemele de apărare aeriană care interceptează atacuri din aer.

Kuweitul a avertizat, de asemenea, asupra exploziilor ca urmare a sistemului său de apărare antiaeriană și a cerut oamenilor să respecte instrucțiunile de siguranță ale autorităților.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat interceptarea și distrugerea mai multor drone în regiunea estică a țării.

În Bahrain, sirenele au sunat, iar ministerul de interne a cerut locuitorilor să meargă în cel mai apropiat loc sigur. Ulterior, oficialii au spus că a fost rezultatul „agresiunii iraniene” și că schijele căzute au provocat un incendiu într-un depozit.

Israelul a lansat vineri un nou val de atacuri asupra Iranului, la o zi după ce președintele american Donald Trump a spus că statul israelian nu ar trebui să repete loviturile asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra instalațiilor de gaze naturale.

Potrivit Reuters, această nouă serie de atacuri a venit pe fondul escaladării conflictului care a afectat deja infrastructura energetică din regiune, a perturbat transportul maritim și a amplificat temerile privind aprovizionarea globală cu petrol și gaze. În acest context, situația din jurul Strâmtorii Ormuz a rămas în centrul atenției internaționale, după ce Iranul a semnalat că analizează măsuri noi privind tranzitul navelor comerciale prin această rută strategică.

Pe 19 martie 2026, una dintre principalele evoluții legate de Strâmtoarea Ormuz a fost semnalul transmis de Iran privind posibilitatea introducerii unor taxe de tranzit pentru navele care traversează această zonă.

Un parlamentar iranian a declarat că este discutată o lege prin care autoritățile de la Teheran ar putea impune atât taxe, cât și restricții de navigație.

În relatarea agenției, măsura este legată de poziția strategică a Iranului în raport cu această rută maritimă esențială pentru exporturile de energie din Golf.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime pentru comerțul energetic mondial. Orice limitare a traficului sau introducere a unor costuri suplimentare pentru navele comerciale are potențialul de a influența direct fluxurile de petrol și gaze, dar și costurile de transport și aprovizionare la nivel internațional.

Situația din zonă se suprapune peste o criză energetică regională deja în desfășurare, după atacurile asupra unor obiective energetice din Iran și din statele din Golf.

Tot pe 19 martie, mai multe state occidentale și Japonia au transmis o declarație comună referitoare la situația de securitate din jurul Strâmtorii Ormuz.

Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda, Japonia și Canada au condamnat atacurile Iranului asupra navelor comerciale și au cerut redeschiderea circulației prin strâmtoare. În formularea preluată de agenții, statele au cerut „redeschiderea Strâmtorii Ormuz” și „încetarea minării, atacurilor cu drone și rachete”.

Această poziție comună a venit într-un moment în care navigația comercială în zonă era deja serios afectată. Potrivit AP, liderii europeni au discutat inclusiv despre necesitatea protejării libertății de navigație și despre măsuri care ar putea contribui la reducerea presiunii asupra piețelor energetice.

Statele Unite și aliații lor au analizat măsuri pentru creșterea ofertei de petrol și pentru reluarea transporturilor prin Ormuz.

Evoluțiile din zonă nu au mai fost prezentate doar în cheia unei confruntări militare regionale. Reuters și AP au descris situația ca pe o criză cu efecte directe asupra comerțului internațional, asupra piețelor energetice și asupra libertății de navigație.

Războiul a produs una dintre cele mai puternice perturbări ale sectorului energetic din Orientul Mijlociu din ultimele decenii, iar riscurile pentru transportul prin Ormuz au avut deja efecte asupra prețurilor și logisticii energetice.

Pe agenda discuțiilor internaționale au intrat inclusiv opțiuni privind stabilizarea piețelor și folosirea rezervelor petroliere, pe fondul temerilor că întreruperile din Golf ar putea avea consecințe pe scară largă.

Astfel, situația din Strâmtoarea Ormuz a fost tratată simultan ca dosar de securitate, dosar economic și punct critic pentru aprovizionarea globală cu energie.

La data de 19 martie, contextul general era deja marcat de perturbări severe ale traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice și incidentele din regiune au contribuit la blocaje și la restrângerea circulației maritime.

În paralel, Iranul a avertizat că ar putea continua atacurile asupra infrastructurii energetice globale dacă propriile sale facilități vor fi din nou lovite.