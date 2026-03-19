Cum a explicat Trump decizia de a nu anunța aliații înainte de atacul asupra Iranului

Cum a explicat Trump decizia de a nu anunța aliații înainte de atacul asupra IranuluiSanae Takaichi și Donald Trump. Sursa foto: Captură video Youtube
Timp de decenii, președinții americani au evitat să discute despre atacul Japoniei asupra Pearl Harbor din 1941 și au preferat să se concentreze pe consolidarea relațiilor cu Tokio, care a devenit un aliat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Totuși, actualul președinte american nu urmează această abordare.

De ce nu au fost informați aliații SUA despre atacul asupra Iranului

Într-o întrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, joi, în Biroul Oval, Trump a invocat atacul japonez din 7 decembrie 1941, care a determinat intrarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial. El a răspuns astfel unei întrebări despre motivul pentru care Japonia și alți aliați nu au primit o notificare prealabilă privind atacul americano-israelian asupra Iranului.

„Nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam o surpriză. Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia, nu? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor, bine? Corect?”, a spus acesta.

Oficialii și jurnaliștii prezenți în sală au râs, iar Trump a adăugat: „Cred că voi credeți în surpriză, mult mai mult decât noi”. În timp ce acesta vorbea, Sanae Takaichi a deschis larg ochii, a părut că inspiră adânc și a rămas tăcută, cu brațele încrucișate în poală.

Truman a folosit atacul de la Pearl Harbor pentru a justifica schimbările impuse Japoniei

După sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, președintele Truman a invocat atacul de la Pearl Harbor pentru a justifica eforturile Statelor Unite de a remodela societatea japoneză și de a impune o constituție pacifistă.

Constituția a obligat Japonia să renunțe la război și a limitat capacitățile armatei sale, ceea ce a făcut ca Tokio să depindă de Statele Unite pentru protecție.

De ce au schimbat Statele Unite discursul despre Pearl Harbor

În timpul Războiului Rece, Statele Unite și-au schimbat modul de prezentare a atacului și l-au descris drept o tragedie istorică, fără să mai indice direct Japonia. Oficialii americani au urmărit astfel să mențină Tokio ca aliat, pe fondul extinderii comunismului în Asia.

În 2016, la 75 de ani de la atacul avioanelor imperiale japoneze asupra flotei Pacificului din Pearl Harbor, Obama a vizitat locul alături de premierul japonez de atunci, Shinzo Abe, care a transmis condoleanțe „sufletelor celor care și-au pierdut viața”. Obama și Abe au depus coroane de crini albi la memorial.

