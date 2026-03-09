Japonia își întărește arsenalul cu rachete cu rază lungă. Proteste legate de locul în care au fost amplasate

Japonia a început desfășurarea primului său lot demrachete cu rază lungă de acțiune dezvoltate intern, într-un moment marcat de tensiuni regionale crescute. Lansatoarele au fost transportate luni în tabăra militară Kengun din prefectura Kumamoto. Conform relatărilor AP, transportul s-a desfășurat după miezul nopții, iar întreaga operațiune a fost păstrată secretă.

Rachetele terestre-navale de tip 12 modernizate urmează să fie instalate la locația respectivă. Secretarul șef al cabinetului, Minoru Kihara, a confirmat desfășurarea, fără a oferi detalii suplimentare.

Produsă de Mitsubishi Heavy Industries, versiunea modernizată are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri, de cinci ori mai mare decât modelul precedent, ceea ce îi permite să atingă teritorii din China continentală.

Locuitorii din apropierea taberei militare au organizat un protest, scandând împotriva amplasării rachetelor și cerând guvernului să oprească programul. Guvernatorul prefecturii Kumamoto, Takashi Kimura, a subliniat lipsa de informare: „Prefectura nu a fost niciodată informată. Este extrem de dezamăgitor că am aflat din relatările mass-media”.

Oponenții proiectului atrag atenția că prezența rachetelor ar putea transforma baza într-o țintă strategică în cazul unui conflict.

Ministerul Apărării a decis să devanseze cu un an calendarul inițial al desfășurării rachetelor, ca răspuns la tensiunile din jurul Taiwanului. Japonia a amplasat deja interceptori PAC-3 și rachete sol-aer pe insulele din sud-vest, printre care Okinawa, Ishigaki și Miyako, iar până în 2031, rachete de rază medie vor fi instalate pe insula Yonaguni, cea mai vestică a arhipelagului japonez.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a afirmat că o eventuală acțiune militară chineză împotriva Taiwanului ar putea determina un răspuns militar japonez. Guvernul intenționează să dezvolte în continuare forțele armate cu drone și rachete cu rază lungă și să relaxeze restricțiile privind exportul de arme letale în perioada următoare.