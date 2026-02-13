Japonia a oprit forțat o navă chinezească care a ignorat ordinul de control în Zona Economică Exclusivă

Autoritățile japoneze au anunțat vineri sechestrarea unei nave de pescuit din China după ce aceasta a refuzat să oprească pentru un control într-o zonă maritimă situată în afara apelor teritoriale, dar în interiorul Zonei Economice Exclusive (ZEE) a Japoniei, ceea ce ar putea amplifica tensiunile deja existente cu Beijingul, potrivit BBC.

Incidentul a fost confirmat de Agenția pentru Pescuit din Japonia printr-un comunicat oficial și transmis de mai multe agenții internaționale de presă.

Nouăstirea vine într-un moment delicat pentru relațiile bilaterale dintre cele două țări, într-un context regional în care disputele teritoriale, drepturile de pescuit și securitatea în regiunea Indo-Pacific sunt intens discutate la nivel diplomatic.

Incidentul a avut loc joi în Zona Economică Exclusivă a Japoniei, în largul prefecturii Nagasaki, în sud-vestul arhipelagului nipon.

Potrivit Agenției pentru Pescuit, nava de pescuit, determinată a fi de origine chineză, a primit ordin să oprească pentru un control de rutină de către un inspector, însă nu s-a conformat și a încercat să se îndepărteze.

„Căpitanul navei a primit ordinul de a opri pentru un control, însă nava nu s-a conformat și a fugit”, se arată în comunicatul oficial al autorităților japoneze preluat de Reuters.

În consecință, echipajele de patrulare japoneze au interceptat nava, iar căpitanul, un cetățean chinez de 47 de ani, a fost arestat, potrivit aceleiași relatări. Nava avea la bord un total de 11 persoane în momentul în care a fost interceptată.

Potrivit oficialilor de la Tokyo, este prima dată din 2022 când o navă de pescuit chineză este sechestrată de către Agenția pentru Pescuit din Japonia.

În ultimii ani, Japonia a interceptat nave de pescuit din alte țări, cum ar fi Coreea de Sud și Taiwan, dar incidentele implicând nave chineze au fost rare până în prezent.

La o conferință de presă organizată vineri, secretarul general al Cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a reafirmat angajamentul autorităților de a face respectate regulile maritime ale țării și de a combate operațiunile de pescuit considerate ilegale în apele asupra cărora Japonia are jurisdicție.

Japan Fisheries Agency seized a PRC fishing vessel for attempt to evade inspection for suspected IUU fishing within Japan's EEZ, 170km southwest of Meshima which is part of the Danjo Islands group off Nagasaki in the East China Sea. https://t.co/qcZnLp72q9 pic.twitter.com/l39sWbGA8T — Collin Koh 🇸🇬🇺🇦 (@CollinSLKoh) February 12, 2026

„Vom continua să luăm măsuri hotărâte în activitățile noastre de punere în aplicare pentru a preveni și descuraja operațiunile de pescuit ilegale efectuate de către nave străine”, a declarat Kihara.

Până în acest moment, autoritățile chineze nu au emis un comunicat oficial sau o poziție publică privind incidentul.

În general, Beijingul a răspuns în trecut cu declarații și măsuri diplomatice atunci când au existat tensiuni maritime sau controverse legate de drepturi de pescuit sau intruziuni în ape disputate.

Incidente de acest fel se produc într-un moment în care Japonia și China traversează o perioadă de relații diplomatice tensionate, în special din cauza declarațiilor politice legate de Taiwan și a disputelor teritoriale regionale.

În noiembrie 2025, prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a sugerat că Japonia ar putea interveni militar în cazul în care Beijingul ar încerca să preia Taiwanul prin forță, afirmație care a generat reacții puternice din partea autorităților chineze și a dus la consolidarea tensiunilor bilaterale.

Relațiile dintre Tokyo și Beijing includ, de asemenea, un istoric de dispute maritime în jurul insulelor disputate și al drepturilor de pescuit în diferite zone ale Mării Chinei de Est.

În aceste circumstanțe, măsurile de aplicare a legilor privind pescuitul și patrularea zonelor economice exclusive sunt deosebit de sensibile și pot avea implicații diplomatice extinse.